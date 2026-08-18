БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Волейболните национали ще бъдат гости на бенефиса на Теодор Салпаров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Шоу-сблъсъка между чужденци и българи ще се състои на 5 септември

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Волейболните национали ще са специални гости в бенефиса на Теодор Салпаров - "Една кариера - една легенда" на 5 септември в "Арена 8888".

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще уважат събитието на емблематичния №13, а в шоу-сблъсъка между чужденци и българи ще се включи и легендарният испански национал Рафаел Паскуал. Известен още като Ел Матадор, той бе знакова фигура в световния волейбол в края на 90-те и началото на новия век. Избран за Най-полезен играч на световното първенство в Япония през 1998 и Реализатор №1 на турнира, MVP на Световната лига през 1996. Паскуал участва на Олимпийските игри в Барселона 1992 и Сидни 2000, а в края на кариерата си игра и за ЦСКА, където пътищата му с Теодор Салпаров се засякоха.

Участието си в бенефиса "Една кариера - една легенда" потвърди още актуалният шампион в баскетболната Евролига Александър Везенков.

Музикалната група допълва поп звездата Мария Илиева. Приходите от билетите ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.

Свързани статии:

Теодор Салпаров слиза от голямата сцена със зрелищен бенефис
Теодор Салпаров слиза от голямата сцена със зрелищен бенефис
Чете се за: 03:00 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Български национален отбор по волейбол за мъже #Теодор Салпаров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро през тази година
1
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро...
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в незаконния град
2
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в...
Клониране на телефони и глас: Как да се предпазим от новите измами?
3
Клониране на телефони и глас: Как да се предпазим от новите измами?
Строежът на магистрала „Черно море“: До края на следващата година трябва да има идеен проект
4
Строежът на магистрала „Черно море“: До края на...
Напрежение в Елин Пелин заради предложение за изграждане на инсинератор в района
5
Напрежение в Елин Пелин заради предложение за изграждане на...
Илиана Раева: Колко още успехи трябва да постигнем, за да ни построят зала?
6
Илиана Раева: Колко още успехи трябва да постигнем, за да ни...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Волейбол

Милко Багдасаров обяви, че няма да бъде повече президент на ВК Арда (Кърджали) след 25-годишно управление
Милко Багдасаров обяви, че няма да бъде повече президент на ВК Арда (Кърджали) след 25-годишно управление
Контролата на волейболния тим на България срещу Чехия в Самоков ще е открита за публика Контролата на волейболния тим на България срещу Чехия в Самоков ще е открита за публика
Чете се за: 01:10 мин.
Жана Тодорова остава вярна на Марица и през новия сезон Жана Тодорова остава вярна на Марица и през новия сезон
Чете се за: 03:12 мин.
Нов жребий за България преди световното по волейбол до 17 години Нов жребий за България преди световното по волейбол до 17 години
Чете се за: 01:30 мин.
Марица привлече сръбската волейболистка Ана Пейчич Марица привлече сръбската волейболистка Ана Пейчич
Чете се за: 01:20 мин.
Джанлоренцо Бленджини пое ново голямо предизвикателство, за първи път ще води женски отбор Джанлоренцо Бленджини пое ново голямо предизвикателство, за първи път ще води женски отбор
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като няма активни пожари на територията
Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Жена е с 65% изгаряния, след като автомобил пламна на бензиностанция в Плевен Жена е с 65% изгаряния, след като автомобил пламна на бензиностанция в Плевен
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Над 600 грама наркотици са иззети при полицейска операция в столичния квартал „Люлин“ (СНИМКИ) Над 600 грама наркотици са иззети при полицейска операция в столичния квартал „Люлин“ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожар гори във вилна зона на Мездра (СНИМКИ) Пожар гори във вилна зона на Мездра (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
ЕС изпраща още помощ за пострадалите от земетресението в Колумбия
Чете се за: 02:15 мин.
По света
От Община Костинброд предупредиха за силно задимяване заради пожар...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Успение на Св. Иван Рилски: Рилският манастир отбелязва празника си
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Изведоха от Реанимация 5-годишното дете от Монтана
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ