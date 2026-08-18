Волейболните национали ще бъдат гости на бенефиса на Теодор Салпаров

Волейболните национали ще са специални гости в бенефиса на Теодор Салпаров - "Една кариера - една легенда" на 5 септември в "Арена 8888".

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще уважат събитието на емблематичния №13, а в шоу-сблъсъка между чужденци и българи ще се включи и легендарният испански национал Рафаел Паскуал. Известен още като Ел Матадор, той бе знакова фигура в световния волейбол в края на 90-те и началото на новия век. Избран за Най-полезен играч на световното първенство в Япония през 1998 и Реализатор №1 на турнира, MVP на Световната лига през 1996. Паскуал участва на Олимпийските игри в Барселона 1992 и Сидни 2000, а в края на кариерата си игра и за ЦСКА, където пътищата му с Теодор Салпаров се засякоха.

Участието си в бенефиса "Една кариера - една легенда" потвърди още актуалният шампион в баскетболната Евролига Александър Везенков.

Музикалната група допълва поп звездата Мария Илиева. Приходите от билетите ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.