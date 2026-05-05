Вот на недоверие: Правителството в Румания не оцеля – политически реакции след гласуването

Правителството на Румъния падна след вот на недоверие. Той беше подкрепен от 281 депутати при необходими най-малко 233 гласа. Вотът на недоверие за проевропейския министър-председател Илие Боложан беше внесен от Социалдемократическата партия и крайната десница.

Сорин Гриндяну, председател на Социалдемократическата партия: "Вотът получи огромна подкрепа в Парламента. Партията на социалдемократите е готова за бързо решение. Искам правителство възможно най-бързо."

Въпреки вярата на Сорин Гриндяну, че изплашена от перспективата да отиде в опозиция ПНЛ (Националибералнатаната партия) ще предаде Боложан и ще се съгласи на нова коалиция с ПСД (Социалдемократическата партия), малко след вота съветът на ПНЛ реши да спази обещанието си да не пробва ново правителство с ПСД.

Каталин Предою, зам.-председател на Национално-либералната партия: "Националлибералната партия има стратегическо значение за Румъния. Най-доброто решение за нея е да продължи да управлява и да запази всички възможни опции. Въпрос на принцип е да не изоставим управлението."

Ето какво каза минути преди вота самият Боложан.

Илие Боложан, министър-председател на Румъния: "Казах, че ще преминем през трудности. След първата вълна мерки започнахме да намаляваме държавните разходи. Разсърдихме местните барони. Някой си мислят, че щом са шефове на местно ниво, трябва да са и на национално. Този вот “загасва светлината” – той не е заради продаването на държавните компании, а цели тяхното източване."

След решението на съвета на партията да не се прави правителство с ПСД обаче единственият вариант ПНЛ да остане в управлението засега е да предложи правителство на малцинството. Оттук нататък предстои президентът Никушор Дан да започне консултации с парламентарните партии за намиране на вариант за ново правителство в рамките на сегашния парламент. Дотогава правителството на Боложан остава да изпълнява функциите на временно правителство с ограничени прерогативи.

Междувременно кризата се отразява негативно на финансовите пазари. Румънската лея се обезцени рекордно спрямо еврото, а лихвеният процент, на който страната взима заеми, продължава да се покачва.