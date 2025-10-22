БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Всяко второ дете е жертва на психологическо насилие, всяко трето – на физическо

Металдетектори ще бъдат монтирани само в някои училища, каза образователният министър Красимир Вълчев

всяко второ дете жертва психологическо насилие всяко трето ndash физическо
Снимка: Pixabay
Слушай новината

Металдетектори ще бъдат монтирани само в някои училища. Това обяви министърът на образованието Красимир Вълчев, ден след като осмокласник намушка с нож в училище 12-годишно момче. Според председателя на Сдружението на директорите в средното образование в България поставянето на металдетектори е козметична мярка, която няма да реши проблема. А по данни на УНИЦЕФ всяко второ дете е жертва на психологическо насилие вкъщи, а всяко трето дете е жертва на сериозно физическо насилие.

Атмосферата в семейството несъмнено оказва влияние на поведението на децата извън дома.

Росен Йорданов, криминален психолог: „Когато възрастните родители са в непрекъсната война, това, което възпитават, е един феномен на преждевременната зрялост – на фалшивия възрастен. То започва да се чувства в правото си да прави неща, които не са за него.“

Любомир Крилчев, координатор програма „Закрила от насилие и достъп до правосъдие“: „От науката е доказано, че дете, което е било жертва на насилие, особено ако е свидетел на насилие у дома, много често се превръща в насилник в бъдеще.“

Тормозът и насилието са често срещани в училищата, но все по-често ги има и онлайн.

Около 11% от децата съобщават, че са били тормозени, 10% участват в сбивания, а 15% са подложени на кибертормоз.


Подложени на тормоз – 11%
Участват в сбивания – 10%
Подложени на кибертормоз – 15%

Източник: УНИЦЕФ

Любомир Крилчев, координатор програма „Закрила от насилие и достъп до правосъдие“: „Едно от всеки 10 деца е било жертва на булинг, включително се засилва изключително много булингът в онлайн средата. Данните за България са малко по-сериозни и тревожни – около 24% от момчетата сами заявяват, че са тормозили други деца. Този процент за момичетата е малко по-малък – около 9%.“

Нападението с нож в столично училище вчера постави отново въпроса за сигурността в училищата.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: „Няма да слагаме във всички училища металдетектори. Ще подпомогнем тези училища, които желаят. Разбира се, че този въпрос няма да се реши с металдетектори и с технически мерки. Основната функция на образователната система е възпитателната. Не можем да обещаем, че от утре ще има по-малко агресия, но ако засилим възпитателната функция, можем да имаме по-малко агресивни младежи и по-малко подобни случаи.“

Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в България: „На летището сте били – може ли 600 ученици да влязат с металдетектори за 10 минути? Това ще бъде само козметична, външна мярка, за да успокоим съвестта си. Ние трябва да работим за изясняване на причините, защото детето може да бъде наранено и с един уред от кабинета по физика или с ритници. Трябва да се гледа причината, а те толкова гледат последствията.“

Даниел Митов, министър на вътрешните работи: „Всеобщото мнение е, че подобен тип мерки едва ли биха могли да бъдат ефективни.“

А от УНИЦЕФ напомнят, че трябва да се инвестират сериозни средства по програми, свързани с ранно детско развитие, както и подкрепа за родителите, за да има превенция на случаите с насилие. Необходими са и сериозни реформи по отношение на системата за правосъдие за деца. Към момента действа остаряло законодателство, създадено в края на 50-те години на миналия век.

#металдетектори #насилие #училища

