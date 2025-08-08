БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Вторият отбор на България по волейбол за мъже с първо място на турнира "Чайка"

Съставът, воден от Франческо Моло и Теодор Богданов, спечели надпреварата в Скопие.

вторият отбор българия волейбол мъже първо турнира чайка
Снимка: bvf.bg
Слушай новината

Вторият национален отбор на България по волейбол за мъже спечели международния турнир „Чайка“ в Скопие. Момчетата на Франческо Моло и Теодор Богданов отказаха Северна Македония с 3:0 (25:20, 28:26, 25:23) в зала „Борис Трайковски“.

Във втория и третия гейм "трикольорите" срещнаха сериозна съпротива и трябваше да обръщат развоя, но в края триумфираха. Българските национали бяха категорични при играта на блокада, записвайки 11 точки на този елемент. Християн Димитров реализира 2 аса, завършвайки двубоя като най-резултатен с 16 точки в актива си. Ден по-рано България записа успех и срещу тима на Швейцария с 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:22). Християн Димитров отново реализира най-много точки в мача - 19 (3 аса).

На второ място останаха швейцарците с победа и загуба, а домакините завършиха на третата позиция с две поражения.

Двама български волейболисти бяха отличени с индивидуални награди. За най-полезен играч на турнира беше избран диагоналът Християн Димитров. Любослав Телкийски стана най-добър разпределител.

