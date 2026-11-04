БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна...
Чете се за: 03:02 мин.
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето!...
Чете се за: 03:30 мин.
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Якоб Нееструп: ЦСКА е много по-силен от преди три месеца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Панатинайкос няма намерение да прави сериозни промени в състава за двубоя от Лигата на конференциите

якоб нееструп цска силен три месеца
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп отчете сериозния напредък на ЦСКА преди предстоящия сблъсък между двата отбора от основната фаза на Лигата на конференциите. Датският специалист подчерта, че българският тим е повишил значително нивото си през последните месеци и очаква труден двубой.

"ЦСКА е на същото ниво като нас, много по-добри са от това, което бяха преди три месеца. Не мога да кажа нищо за напредъка на ОФИ, защото те заслужено успяха да се класират за фазата на Лига Европа, но ЦСКА загуби само един мач оттогава. ЦСКА е топ отбор в своята лига, заедно с Левски“, заяви Нееструп на пресконференцията преди срещата.

Наставникът на гръцкия тим подчерта, че основната цел на неговия отбор е да си гарантира участие в елиминационната фаза на турнира.

"Вървим напред стъпка по стъпка, всеки мач е различен в тази фаза на Лигата на конференциите. Панатинайкос имаше много труден жребий и ние посрещаме всички мачове с голямо уважение. Искаме победата, за да си осигурим място сред първите 24 отбора, а след това ще видим следващите стъпки“, коментира датският специалист.

Нееструп призна, че отборът му все още не е достигнал ниво, което да му позволява да подценява който и да е съперник.

"Всеки мач е труден. Все още не сме толкова добри, че да можем да кажем, че единият мач е лесен или другият е по-лесен. Ако достигнем нашето ниво, ще бъдем много силни срещу всеки противник“, допълни той.

Треньорът на Панатинайкос разкри още, че не предвижда сериозни ротации в стартовия състав и ще разчита на възможно най-конкурентоспособния си отбор.

"Имам много добри играчи на много позиции, но това не означава, че ще видим много промени. Ще представим много конкурентен отбор в мача срещу ЦСКА“, заяви Нееструп.

Гръцкият тим проведе официалната си тренировка на клубната база в Атина, след която наставникът определи група от 23 футболисти за предстоящия двубой.

Свързани статии:

Жоел Цварц потегли с ЦСКА за Атина
Жоел Цварц потегли с ЦСКА за Атина
Нападателят ще бъде на линия срещу Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 00:52 мин.
Ратко Достанич предупреди Панатинайкос за силните страни на ЦСКА и отличи Стефано Сенси
Ратко Достанич предупреди Панатинайкос за силните страни на ЦСКА и отличи Стефано Сенси
Наставникът на Славия определи италианския халф като най-опасния...
Чете се за: 03:50 мин.
#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК Панатинайкос #Якоб Нееструп #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване, финали
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване, финали
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
2
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните температури ще са между 8 и 13 градуса
3
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните...
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
4
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
5
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва...
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
6
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Лига на конференциите

Димитър Евтимов: В предишните два мача показахме, че сме отбор, с който трябва да се съобразяват
Димитър Евтимов: В предишните два мача показахме, че сме отбор, с който трябва да се съобразяват
Жоел Цварц потегли с ЦСКА за Атина Жоел Цварц потегли с ЦСКА за Атина
Чете се за: 00:52 мин.
Ратко Достанич предупреди Панатинайкос за силните страни на ЦСКА и отличи Стефано Сенси Ратко Достанич предупреди Панатинайкос за силните страни на ЦСКА и отличи Стефано Сенси
Чете се за: 03:50 мин.
Мохамед Ал Хаким ще ръководи срещата Панатинайкос – ЦСКА Мохамед Ал Хаким ще ръководи срещата Панатинайкос – ЦСКА
Чете се за: 02:07 мин.
ЦСКА започна подготовка за гостуването на Панатинайкос ЦСКА започна подготовка за гостуването на Панатинайкос
Чете се за: 00:37 мин.
Валентин Илиев за феновете на ЦСКА: За пореден път показаха една изключителна подкрепа и любов към отбора си Валентин Илиев за феновете на ЦСКА: За пореден път показаха една изключителна подкрепа и любов към отбора си
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Отмениха бедственото положение в Шабла
Отмениха бедственото положение в Шабла
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“ Съдът остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени,...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Политически спорове в парламента за втория пенсионен стълб
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ