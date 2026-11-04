Якоб Нееструп: ЦСКА е много по-силен от преди три месеца

Старши треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп отчете сериозния напредък на ЦСКА преди предстоящия сблъсък между двата отбора от основната фаза на Лигата на конференциите. Датският специалист подчерта, че българският тим е повишил значително нивото си през последните месеци и очаква труден двубой.

"ЦСКА е на същото ниво като нас, много по-добри са от това, което бяха преди три месеца. Не мога да кажа нищо за напредъка на ОФИ, защото те заслужено успяха да се класират за фазата на Лига Европа, но ЦСКА загуби само един мач оттогава. ЦСКА е топ отбор в своята лига, заедно с Левски“, заяви Нееструп на пресконференцията преди срещата.

Наставникът на гръцкия тим подчерта, че основната цел на неговия отбор е да си гарантира участие в елиминационната фаза на турнира.

"Вървим напред стъпка по стъпка, всеки мач е различен в тази фаза на Лигата на конференциите. Панатинайкос имаше много труден жребий и ние посрещаме всички мачове с голямо уважение. Искаме победата, за да си осигурим място сред първите 24 отбора, а след това ще видим следващите стъпки“, коментира датският специалист.

Нееструп призна, че отборът му все още не е достигнал ниво, което да му позволява да подценява който и да е съперник.

"Всеки мач е труден. Все още не сме толкова добри, че да можем да кажем, че единият мач е лесен или другият е по-лесен. Ако достигнем нашето ниво, ще бъдем много силни срещу всеки противник“, допълни той.

Треньорът на Панатинайкос разкри още, че не предвижда сериозни ротации в стартовия състав и ще разчита на възможно най-конкурентоспособния си отбор.

"Имам много добри играчи на много позиции, но това не означава, че ще видим много промени. Ще представим много конкурентен отбор в мача срещу ЦСКА“, заяви Нееструп.

Гръцкият тим проведе официалната си тренировка на клубната база в Атина, след която наставникът определи група от 23 футболисти за предстоящия двубой.