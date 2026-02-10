Янаки Милев с място на четвъртфиналите при двойките в Анталия

Родният представител и Стефан Попович се нуждаеха от 81 минути, за да преодолеят Мохамед Али Абибси и Демир Халисдемир.
Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.
Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 3 в схемата, победиха Мохамед Али Абибси (Алжир) и Демир Халисдемир (Турция) с 6:7(5), 6:2, 10:4 за 81 минути.
Двамата загубиха първия сет след тайбрек, но доминираха в следващите две части и продължават напред в надпреварата.
Следващите съперници на Милев и Попович ще бъдат Юта Кикучи (Япония) и Али Яздани (Иран)
В първия кръг на сингъл Милев ще се изправи срещу седмия поставен в схемата Андрей Чепельов (Русия).