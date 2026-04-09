Яник Синер загуби сет, но продължава към четвъртфиналите

Яник Синер се класира за четвъртфиналите на Мастърс 1000 в Монте Карло.

Италианецът победи в двубой от третия кръг чеха Томаш Махач с 6:1, 6:7 (3), 6:3 за точно два часа игра, а изгубената от него втора част сложи край на серията му от 37 последователно спечелени сета на турнири Мастърс 1000.

Поставеният под номер 2 в схемата Синер, който има възможност да се върне на върха в ранглистата, ако спечели титлата в неделя, започна срещата по категоричен начин и взе първия сет с 6:1 за по-малко от половин час игра.

Във втория сет обаче италианецът започна да допуска много непредизвикани грешки, от което Махач се възползва, за да поведе с 5:2 с два пробива аванс.

Тогава настъпи отпускане при чеха, който допусна някои леки грешки в опит да печели разиграванията атрактивно и Синер изравни за 5:5.

В последвалия тайбрек обаче Махач сервираше много по-добре и го спечели със 7:3 точки.

Третият сет бе решен малко след старта си, когато Синер взе 12 поредни точки и поведе с 3:1 гейма. След това Махач поиска и медицински таймаут, но неговият съперник вече се бе върнал към обичайната си доминантна форма и не допусна ново отпускане.

На четвъртфиналите Яник Синер ще играе с поставения под номер 6 в схемата Феликс Оже-Алиасим. Канадецът водеше със 7:5, 2:2 срещу Каспер Рууд, когато норвежецът се отказа заради физическо неразположение.