Яник Синер загуби сет, но продължава към четвъртфиналите

Италианецът се справи в три сета с Томаш Махач.

Яник Синер се класира за четвъртфиналите на Мастърс 1000 в Монте Карло.

Италианецът победи в двубой от третия кръг чеха Томаш Махач с 6:1, 6:7 (3), 6:3 за точно два часа игра, а изгубената от него втора част сложи край на серията му от 37 последователно спечелени сета на турнири Мастърс 1000.

Поставеният под номер 2 в схемата Синер, който има възможност да се върне на върха в ранглистата, ако спечели титлата в неделя, започна срещата по категоричен начин и взе първия сет с 6:1 за по-малко от половин час игра.

Във втория сет обаче италианецът започна да допуска много непредизвикани грешки, от което Махач се възползва, за да поведе с 5:2 с два пробива аванс.

Тогава настъпи отпускане при чеха, който допусна някои леки грешки в опит да печели разиграванията атрактивно и Синер изравни за 5:5.

В последвалия тайбрек обаче Махач сервираше много по-добре и го спечели със 7:3 точки.

Третият сет бе решен малко след старта си, когато Синер взе 12 поредни точки и поведе с 3:1 гейма. След това Махач поиска и медицински таймаут, но неговият съперник вече се бе върнал към обичайната си доминантна форма и не допусна ново отпускане.

На четвъртфиналите Яник Синер ще играе с поставения под номер 6 в схемата Феликс Оже-Алиасим. Канадецът водеше със 7:5, 2:2 срещу Каспер Рууд, когато норвежецът се отказа заради физическо неразположение.

Свързани статии:

Арина Сабаленка няма да участва в Щутгарт
Арина Сабаленка няма да участва в Щутгарт
27-годишната беларускиня има противоречива история в надпреварата.
Чете се за: 01:42 мин.
Жоао Фонсека заслужи място на първи Мастърс 1000 четвъртфинал
Жоао Фонсека заслужи място на първи Мастърс 1000 четвъртфинал
Бразилецът ще се изправи срещу №3 в света Александър Зверев.
Чете се за: 02:20 мин.
ТОП 24

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
1
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
4
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Валежи от дъжд днес и утре
5
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
6
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: ATP

Карлос Алкарас се наложи над Томас Ечевери в Монте Карло в три сета
Карлос Алкарас се наложи над Томас Ечевери в Монте Карло в три сета
Григор Димитров може да не се класира за "Ролан Гарос" Григор Димитров може да не се класира за "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:55 мин.
Холгер Руне потвърди първи турнир от октомври насам Холгер Руне потвърди първи турнир от октомври насам
Чете се за: 01:15 мин.
Жоао Фонсека заслужи място на първи Мастърс 1000 четвъртфинал Жоао Фонсека заслужи място на първи Мастърс 1000 четвъртфинал
Чете се за: 02:20 мин.
Гаел Монфис и Винъс Уилямс са получили покани за участие в Мастърса в Мадрид Гаел Монфис и Винъс Уилямс са получили покани за участие в Мастърса в Мадрид
Чете се за: 01:45 мин.
Гаел Монфис се сбогува с Монте Карло: Всеки път, когато стъпвах на този корт, беше прекрасно Гаел Монфис се сбогува с Монте Карло: Всеки път, когато стъпвах на този корт, беше прекрасно
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 04:00 мин.
Икономика
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Виена в очакване на „Евровизия“
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
