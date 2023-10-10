Ясни са финалистите при мъжете и жените на Държавното първенство по тенис

Днес се изиграха 1/16-финалите при мъжете и 1/8-финалите при жените на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив. В състезанието се включиха 39 мъжки и 30 женски отбора.

Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на кортовете на ТК "Локомотив". Част от мачовете се играят на кортовете на ТК „Албена" и ТК „Локо 98". Първенството е с награден фонд от 10 хиляди лева.

Мъже, 1/16-финали:

ТК „Черно море Елит" 1, гр.Варна – ТК „Шуменец" 1, Шумен 2:0

ТК „Локомотив" 1, гр.Пловдив – ТК „15:40" 1, гр.София 2:0

ТК „Тракия" 1, гр.Пловдив – ТК „Люлин 6" 3, София 2:1

ТК „Про спорт" 1, гр.София – ТК „Вектор Тенис Спорт" 1, гр.София 2:0

ТК „НСА" 1, гр.София – ТК „Изида" 1, гр.Добрич 2:0

ТК „Дема" 1, гр.София – ТК „Локо 98" 2, гр.Пловдив 2:0

ТК „Албена" 2, гр.Пловдив – ТК „Левски" 1, гр.София 2:0

ТК „Локомотив 1929" 1, София – ТК „Августа Траяна" 1, гр.Стара Загора 2:0

ТК „НСА" 2, гр.София – ТК „Хасково" 1, гр.Хасково 2:0

ТК „Плевен 90" 1, гр.Плевен – ТК „Албена" 1, гр.Пловдив 2:0

ТК „Тунджа" 1, гр. Ямбол – ТК „Дема" 2, гр.София 2:0

ТК „Диана" 2, гр.София – ТК „Про спорт" 2, гр.София 2:0

ТК „Супер Спорт" 1, гр.Варна – ТК „Кристи" 1, гр.Дряново 2:1

ТК „Некст Про" 1, Пловдив – ТК „Свиленград" 1, гр.Свиленград 2:0

ТК „Локомотив" 4, гр.Пловдив – ТК Велто 1, гр.Варна 2:0

ТК Локо 98 1, гр.Пловдив – ТК „Фаворит" 3, гр.Пазарджик 2:0

Мъже, 1/8-финали:

ТК „Черно море Елит" 1, гр.Варна – ТК „Локомотив" 1, гр.Пловдив

ТК „Тракия" 1, гр.Пловдив – ТК „Про спорт" 1, гр.София

ТК „НСА" 1, гр.София – ТК „Дема" 1, гр.София

ТК „Албена" 2, гр.Пловдив – ТК „Локомотив 1929" 1, София

ТК „НСА" 2, гр.София – ТК „Плевен 90" 1, гр.Плевен

ТК „Тунджа" 1, гр. Ямбол – ТК „Диана" 2, гр.София

ТК „Супер Спорт" 1, гр.Варна – ТК „Некст Про" 1, Пловдив

ТК „Локомотив" 4, гр.Пловдив – ТК Локо 98 1, гр.Пловдив

Жени, 1/8-финали:

ТК „Дема" 3, гр.София – ТК „Черно море Елит" 2, гр.Варна 2:1

ТК „Левски" 2, гр.София – ТК „Тунджа" 2, гр. Ямбол 2:1

ТК „Локомотив" 1, гр.Пловдив – ТК „Диана" 1, гр.София 2:1

ТК „15:40" 2, гр.София – ТК Албена 3, гр.Пловдив 2:1

ТК „Некст Про" 2, Пловдив – ТК „Дема" 4, гр.София 2:1

ТК „Супер Спорт" 2, гр.Варна – ТК „НСА" 1, гр.София 2:1

ТК „Вектор Тенис Спорт" 2, гр.София – ТК „Изида" 1, гр.Добрич 2:0

ТК Плевен 90 1, гр.Плевен – ТК „Люлин 6" 1, София 2:0

Жени, 1/4-финали:

ТК „Дема" 3, гр.София – ТК „Левски" 2, гр.София – ТК „Тунджа" 2, гр. Ямбол 2:1

ТК „Локомотив" 1, гр.Пловдив – ТК „15:40" 2, гр.София

ТК „Некст Про" 2, Пловдив – ТК „Супер Спорт" 2, гр.Варна

ТК „Вектор Тенис Спорт" 2, гр.София – ТК Плевен 90 1, гр.Плевен

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