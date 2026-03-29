Йордан Минчев с 15 точки при победа на Кемниц

Българският баскетболист Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц победиха Олденбург с 95:85 като домакини в среща от 26-ия кръг в първенството на Германия.

След третия си успех в последните пет кръга Кемниц заема десета позиция във временното класиране в Бундеслигата с актив 12-13.

Минчев се отличи с 15 точки, 5 борби и 3 асистенции за 23 минути на терена, а най-резултатен от съотборниците му беше Амаду Соу с 24 точки и 6 борби.

Ключова за победата на домакините бе втората четвърт, в която те реализираха 34 точки срещу 16 за противника.

В следващия си мач Кемниц ще гостува на Лудвигсбург на 1 април.