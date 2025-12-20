Юлия Иванова – Минчева: Имаме капацитет, но нямаме увереност

Треньорът на женския волейболен отбор на ЦСКА Юлия Иванова – Минчева коментира драматичната загуба с 2:3 гейма от Левски в първия полуфинален двубой от турнира за Купата на България. Срещата бе предавана пряко по БНТ 3.

„Левски би по-добър на начален удар и загубихме категорично. Видя се, че и Левски имаше психологически проблеми, който поведеше в резултата трудно се връщаше в мача. Имахме два мачбола, не ги реализирахме, но това е волейболът“, коментира Иванова – Минчева.

„Липсваше ни повече прецизност, от другата страна имаше такива ситуации, но те завършваха по-добре. Играта беше доста нервна, не се справихме на блок срещу техните нападателки. Искам повече да си вярваме, имаме капацитет, но нямаме увереност. Надявам се да имаме повече капацитет във финалните фази на мачовете“, завърши треньорската на ЦСКА.



Подробности вижте във видеото!