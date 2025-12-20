БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Юлия Иванова – Минчева: Имаме капацитет, но нямаме увереност

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Треньорът на женския волейболен отбор на ЦСКА коментира драматичната загуба от Левски.

Юлия Минчева
Треньорът на женския волейболен отбор на ЦСКА Юлия Иванова – Минчева коментира драматичната загуба с 2:3 гейма от Левски в първия полуфинален двубой от турнира за Купата на България. Срещата бе предавана пряко по БНТ 3.

„Левски би по-добър на начален удар и загубихме категорично. Видя се, че и Левски имаше психологически проблеми, който поведеше в резултата трудно се връщаше в мача. Имахме два мачбола, не ги реализирахме, но това е волейболът“, коментира Иванова – Минчева.

„Липсваше ни повече прецизност, от другата страна имаше такива ситуации, но те завършваха по-добре. Играта беше доста нервна, не се справихме на блок срещу техните нападателки. Искам повече да си вярваме, имаме капацитет, но нямаме увереност. Надявам се да имаме повече капацитет във финалните фази на мачовете“, завърши треньорската на ЦСКА.

Подробности вижте във видеото!

#Купа на България по волейбол за жени 2025 #ЖВК ЦСКА

