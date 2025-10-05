БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Процентите на притежание на топката са ключов показател за представянето на отборите във Висшата лига.

челси сломи ливърпул висшата лига
Снимка: БТА
Леко перифразирам заглавието на великия филм на Серджо Леоне от средата на 60-те години на миналия век. В наши дни всички аналзатори не спират да гледат статистическите данни – удари, корнери, изминато разстояние, прословутите „очаквани голове“, за които писах преди няколко дни. Проценти! Притежанието на топката е показател, който се предоставя на зрителите непрестанно по време на футболен мач: на почивката, след мача, понякога дори се показва владеенето на топката от даден отбор в последните 5-10 минути, ако разликата между двата състава на терена е чувствително в полза на единия. И е редно сега да разгледаме и процентите като отделен компонент, правейки любопитно проучване за някои от най-великите мениджъри в Англия. Да, притежанието отдавна не е решаващият фактор, но все пак донякъде е престижно да можеш да твърдиш, че си играл по-добре или по-често с топката на база статистическите показатели. За няколко процента повече в Испания са готови на всичко, най-вече и заради епохата тики-така, превърнала контрола върху топката в цел номер 1 на всеки уважаващ себе си наставник.

Съвсем неотдавна Арсенал и Манчестър Сити играха един срещу друг в мач от Висшата лига. И всички забелязаха новия подход на Хосеп Гуардиола. Човекът, който през цялата си кариера караше играчите си да боравят до съвършенство с топката, сега върна отбора си в защита, за което си плати в края на двубоя, когато Габриел Мартинели реализира за 1:1. Нима е вярно?! Нима Пеп обръща гръб на атакуващия и атрактивен футбол в името на победата?! След срещата процентът на притежание на топката за „гражданите“ беше 32.8%. И това може би е очаквано за отбори като Брентфорд, Фулъм и Уулвърхемптън, когато гостуват на „Емиратс“, но за Манчестър Сити това беше сюрприз с невиждани пропорции. Буквално невиждани, не преувеличавам. Това беше най-ниският процент за отбор на Гуардиола в цялата му кариера на наставник във Висшата лига. В цялата му кариера на мениджър изобщо, не само в Англия. За вече 602 мача в шампионатите на Испания, Германия, Англия, евротурнирите. Дори когато неговият Байерн Мюнхен загуби от Реал Мадрид в Шампионската лига през сезон 2013/2014 с катастрофалното 0:4, баварците притежаваха топката в 64% от времето.

И ако този „рекорд“ за най-скромен процент звучи стряскащо и говори красноречиво за идеологията на Гуардиола, почакайте да ви споделя какви са най-ниските показатели в кариерите на други емблематични за Висшата лига мениджъри. (Все пак правя скромното уточнение, че данните се събират от сезон 2003/2004, така че за някои от споменатите фигури в долните редове, цифрите не са безпрекословно акуратни, защото въпросните треньори са имали доста мачове и преди 2003 година). За великия сър Алекс Фъргюсън всичко беше въпрос на чест, включително това да натикаш съперника в неговата половина. Най-ниският регистриран процент на владеене на топката някога за „червените дяволи“ под ръководството на шотландеца е 39.4% на „Олд Трафорд“ срещу Арсенал през май 2009. Двубоят завършва 0:0. И понеже споменавам „топчиите“, техният дългогодишен мениджър – мосю Арсен Венгер – може да се похвали също с доста прилични показатели. Най-ниският му процент е 35.3% срещу Манчестър Сити през януари 2015. В списъка е редно да отбележи и друг наставник на Манчестър Юнайтед – Луис ван Гаал, който беше обвиняван, че иска от отбора си да си подава топката, но не и да стреля към противниковата врата. Може би и заради това най-лошият му показател по отношение на притежанието на топката е 38.6% при загубата от Арсенал през ноевмри 2014.

В по-нови дни Енцо Мареска надделя над Ливърпул с 3:1 в края на миналото първенство, макар топката да бе в краката на неговите футболисти едва в 35.3% от времето, а за Арне Слот най-притеснителният двубой е срещу Манчестър Сити при победата през февруари тази година – 33.7. Разбира се – Слот и Мареска все още нямат и чак толкова много мачове зад гърба си във Висшата лига, за да може извадката да бъде още по-представителна. За финал споменавам и треньора на Нюкасъл – Еди Хау – който загуби с предишния си тим Борнемут от Манчестър Сити през март 2019 с 0:1 ... а „черешките“ приключиха двубоя с 18%. Да, в миналото отборите на Гуардиола позволяваха на опонентите си да играят с топката само в 18% от срещата. Добре дошли обаче в настоящето!

