Леко перифразирам заглавието на великия филм на Серджо Леоне от средата на 60-те години на миналия век. В наши дни всички аналзатори не спират да гледат статистическите данни – удари, корнери, изминато разстояние, прословутите „очаквани голове“, за които писах преди няколко дни. Проценти! Притежанието на топката е показател, който се предоставя на зрителите непрестанно по време на футболен мач: на почивката, след мача, понякога дори се показва владеенето на топката от даден отбор в последните 5-10 минути, ако разликата между двата състава на терена е чувствително в полза на единия. И е редно сега да разгледаме и процентите като отделен компонент, правейки любопитно проучване за някои от най-великите мениджъри в Англия. Да, притежанието отдавна не е решаващият фактор, но все пак донякъде е престижно да можеш да твърдиш, че си играл по-добре или по-често с топката на база статистическите показатели. За няколко процента повече в Испания са готови на всичко, най-вече и заради епохата тики-така, превърнала контрола върху топката в цел номер 1 на всеки уважаващ себе си наставник.

Съвсем неотдавна Арсенал и Манчестър Сити играха един срещу друг в мач от Висшата лига. И всички забелязаха новия подход на Хосеп Гуардиола. Човекът, който през цялата си кариера караше играчите си да боравят до съвършенство с топката, сега върна отбора си в защита, за което си плати в края на двубоя, когато Габриел Мартинели реализира за 1:1. Нима е вярно?! Нима Пеп обръща гръб на атакуващия и атрактивен футбол в името на победата?! След срещата процентът на притежание на топката за „гражданите“ беше 32.8%. И това може би е очаквано за отбори като Брентфорд, Фулъм и Уулвърхемптън, когато гостуват на „Емиратс“, но за Манчестър Сити това беше сюрприз с невиждани пропорции. Буквално невиждани, не преувеличавам. Това беше най-ниският процент за отбор на Гуардиола в цялата му кариера на наставник във Висшата лига. В цялата му кариера на мениджър изобщо, не само в Англия. За вече 602 мача в шампионатите на Испания, Германия, Англия, евротурнирите. Дори когато неговият Байерн Мюнхен загуби от Реал Мадрид в Шампионската лига през сезон 2013/2014 с катастрофалното 0:4, баварците притежаваха топката в 64% от времето.

И ако този „рекорд“ за най-скромен процент звучи стряскащо и говори красноречиво за идеологията на Гуардиола, почакайте да ви споделя какви са най-ниските показатели в кариерите на други емблематични за Висшата лига мениджъри. (Все пак правя скромното уточнение, че данните се събират от сезон 2003/2004, така че за някои от споменатите фигури в долните редове, цифрите не са безпрекословно акуратни, защото въпросните треньори са имали доста мачове и преди 2003 година). За великия сър Алекс Фъргюсън всичко беше въпрос на чест, включително това да натикаш съперника в неговата половина. Най-ниският регистриран процент на владеене на топката някога за „червените дяволи“ под ръководството на шотландеца е 39.4% на „Олд Трафорд“ срещу Арсенал през май 2009. Двубоят завършва 0:0. И понеже споменавам „топчиите“, техният дългогодишен мениджър – мосю Арсен Венгер – може да се похвали също с доста прилични показатели. Най-ниският му процент е 35.3% срещу Манчестър Сити през януари 2015. В списъка е редно да отбележи и друг наставник на Манчестър Юнайтед – Луис ван Гаал, който беше обвиняван, че иска от отбора си да си подава топката, но не и да стреля към противниковата врата. Може би и заради това най-лошият му показател по отношение на притежанието на топката е 38.6% при загубата от Арсенал през ноевмри 2014.

В по-нови дни Енцо Мареска надделя над Ливърпул с 3:1 в края на миналото първенство, макар топката да бе в краката на неговите футболисти едва в 35.3% от времето, а за Арне Слот най-притеснителният двубой е срещу Манчестър Сити при победата през февруари тази година – 33.7. Разбира се – Слот и Мареска все още нямат и чак толкова много мачове зад гърба си във Висшата лига, за да може извадката да бъде още по-представителна. За финал споменавам и треньора на Нюкасъл – Еди Хау – който загуби с предишния си тим Борнемут от Манчестър Сити през март 2019 с 0:1 ... а „черешките“ приключиха двубоя с 18%. Да, в миналото отборите на Гуардиола позволяваха на опонентите си да играят с топката само в 18% от срещата. Добре дошли обаче в настоящето!