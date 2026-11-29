МВнР информира българските граждани, пътуващи в Европа, че поради влошени метеорологични условия, интензивни снеговалежи и заледявания се очакват сериозни затруднения, закъснения и възможни отмени на полети на летищата в Чехия, Австрия, Унгария, Сърбия, Полша, Швейцария (към днешна дата 29.11.2026 г.).

По данни на европейските авиационни власти са въведени ограничения в капацитета за приемане и обслужване на въздухоплавателни средства, а извършването на задължителните противообледенителни процедури води до допълнителни закъснения по разписанията.

В съобщение на Ситуационния център от дипломатическото ведомство препоръчват на българските граждани да следят своевременно и регулярно актуалния статус на своите полети директно на интернет страниците и в мобилните приложения на съответните авиокомпании и летищни оператори, да предвидят достатъчно време за придвижване до летищата и за преминаване през проверките за сигурност, както и по-голям времеви буфер при планирани прекачвания, както и да се съобразяват стриктно с указанията на местните власти и летищните администрации.

При нужда от съдействие, сънародниците ни могат да се обръщат към посолствата в съответните държави:

Чехия: Посолството на Република България в Прага на следните телефонни номера: +420 222 212 011, +420 222 211 258, включително в извънработно време на дежурния телефон: +420 774 790 991. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: Embassy.Prague@mfa.bg.

Австрия: Посолството на Република България във Виена на следния телефонен номер: +43 1 505 31 13, включително в извънработно време на дежурния телефон: +43 660 9579273. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: Embassy.Vienna@mfa.bg.

Унгария: Посолството на Република България в Будапеща на следните телефонни номера: +36 1 322 08 24, +36 1 322 08 36, включително в извънработно време на дежурния телефон: +36 20 534 4559. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: Embassy.Budapest@mfa.bg.

Сърбия: Посолството на Република България в Белград на следните телефонни номера: +381 11 36 13 980, +381 11 36 13 990 (валидни и за спешни случаи в извънработно време). Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: Embassy.Belgrade@mfa.bg.

Полша: Посолството на Република България във Варшава на следните телефонни номера: +48 22 629 40 71, +48 22 629 40 72, включително в извънработно време на дежурния телефон: +48 668 668 813. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: Embassy.Warsaw@mfa.bg.

Швейцария: Посолството на Република България в Берн на следните телефонни номера: +41 31 351 14 55, +41 31 351 13 67, включително в извънработно време на дежурните телефони: +41 79 824 3822, +41 79 823 9370. Сигнали може да се подават и на следния имейл адрес: Embassy.Bern@mfa.bg.

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg.

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства при възникване на спешна необходимост, допълват от МВнР.