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"ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве" освобождава централата си до среда на юли

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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"ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве" освобождава централата си до среда на юли
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Бизнесменът Тихомир Каменов е поискал застрахователното му дружество "ДаллБогг: Живот и здраве", чийто лиценз без отнет на 9 юни, да освободи незабавно сградата на сегашното си седалище на бул. "Г. М. Димитров" № 1 в ж.к. "Дианабад" в София. Даден е срок за освобождаване на помещенията до 18.00 часа на 15.07.2026 г.

"Днес, на 09.07.2026г. на квесторите на "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД беше връчено уведомление от г-н Тихомир Димитров Каменов в качеството му на собственик на имот на адрес: гр. София, р-н "Изгрев", ж.к. "Дианабад", бул. "Г.М.Димитров" № 1, че прекратява едностранно с незабавен ефект, считано от същия ден 09.07.2026г. договора за наем на цитирания имот, на който се намира седалището и адреса на управление на "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД. Даден е срок за освобождаване на помещенията до 18.00 часа на 15.07.2026 г."

"От страна на квесторите са предприети всички необходими действия за преместване на офиса на "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД и новият адрес и контактни данни за град София ще бъдат оповестени допълнително."

"По тези обективни причини ще има временно забавяне на процесите по обработка на документите и комуникацията, но с усилията на целия екип очакваме в най-кратък срок да се възстанови работата в пълен обем", се посочва в съобщение на квесторите.

Лицензът на застрахователното дружество беше отнет на 9 юни.

#Далл-Богг: Живот и здраве #„ДаллБогг Живот и здраве“ #застрахователна компания #новини в Метрото

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