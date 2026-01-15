Започва 50-ото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

От 15 до 18 януари 2026 г. в България ще се проведе юбилейното 50-ото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. Целта е да се установи числеността и състоянието на птиците в най-важните водоеми и влажни зони в страната.

Преброяването е част от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и се координира от Изпълнителна агенция по околна среда с участието на учени, експерти от институции, неправителствени организации и доброволци. Ще бъдат обхванати над 320 влажни зони – по Черноморието, реките, язовирите, езерата и блатата в цялата страна.

Събраните данни са ключови за проследяване на дългосрочните тенденции при водолюбивите птици и за вземането на информирани решения за опазване на техните местообитания, посочват от Министерството на околната среда и водите. Те се докладват и на международно ниво и са част от официалните оценки за състоянието на природата у нас.

Вече 50 години България е активна част от тази международна научна инициатива – пример за успешно партньорство между институции, наука и гражданско общество.