Заради нападенията на мечки: Инсталират електрически огради в Румъния

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Хиляди километри електрически огради ще бъдат инсталирани в Румъния, за да се ограничат ситуациите, в които хората влизат в конфликт с диви животни. Това съобщи министърът на околната среда Диана Бузояну в профила си във фейсбук. Дотук се стигна след зачестилите случаи на нападения от мечки в страната.

"Обещахме балансиран пакет от мерки за управление на конфликтите между хора и мечки и ето, че изпълняваме обещанията си. Тази програма е инструмент за превенция, защото се стремим да намалим ситуациите, в които хората влизат в конфликт с диви животни, особено в общности, където инцидентите с кафяви мечки са чести", посочва тя.

По думите ѝ електрическите огради значително намаляват риска от нападения и щети, без да увреждат животните и без да променят естественото им поведение. Те защитават домакинствата, пчелините, земеделските стопанства, но също и естествените пътища на животните.

Междувременно от администрацията на Фонда за околна среда обявиха, че са одобрили финансиране от близо 24,9 млн. леи с цел намаляване на конфликтите между хора и диви животни, в рамките на Програмата за защита на видовете от дивата фауна.

