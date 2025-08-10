Земетресение с магнитут 6,0 е регистрирано в Турция

Земетресение с магнитут 6,0 е регистрирано в Западна Турция. Трусът е усетен и у нас.

По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център земетресението е регистрирано в 19:53ч. българско време. Епицентърът му е бил на 18км от турския Бигадич , а дълбочината- от 7,7км.

Трусът притесни жителите на морския град, които живеят на по-високите етажи на сградите. В социалните мрежи местните съобщиха, че са получили известия на телефоните си.

