Жълт код за силен вятър в четвъртък

Ще има разкъсана, предимно значителна облачност, с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. С умерен и силен вятърът от изток-североизток ще нахлува по-студен въздух. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 12°, а максималните - от 20° - 22° в североизточните райони до около 28° - 30° в юг-югозападните, в София - около 25°.

По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, по Черноморското крайбрежие - между 16° и 18°, Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 22° - 23°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

До края на седмицата ще остане ветровито, с умерен, в Източна България - временно силен, изток-североизточен вятър. Температурите ще продължат да се понижават и максималните в неделя ще бъдат между 16° и 21°, минимални – между 7° и 12°, по Черноморието до 15° - 16°. Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в западната половина от страната и в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд, в неделя на повече места по Черноморието ще превалява дъжд.

В понеделник ще се задържи хладно за края на септември, с максимални температури в много райони под 20°. Облачността ще бъде по-често значителна, на места в Южна България и в източните райони все още ще превалява дъжд.