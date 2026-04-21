Жена от Канада бе убита при стрелба край пирамидите в Теотиуакан в Мексико

Въоръжен мъж откри огън по причини, които все още се изясняват

Канадка бе убита, a най-малко 13 други туристи бяха ранени, след като нападател откри огън край пирамидите в Теотиуакан в Мексико, предаде ДПА, като се позова на на властите.

До стрелбата на една от най-популярните туристически дестинации се стига броени седмици преди Мексико да съдомакинства Световното първенство по футбол.

Въоръжен мъж откри огън по причини, които все още се изясняват, и след това отне и собствения си живот, заявиха мексиканските сили сигурност.

"Случилото се днес в Теотиуакан дълбоко ни потресе", написа в социалната мрежа Екс мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум.

Тя изрази солидарността си с пострадалите и с техните семейства. Мексиканското правителство е в контакт с канадското посолство, заяви Шейнбаум.

Стрелбата в Теотиуакан е необичаен изблик на насилие в този иначе мирен древен град. Мексико ще бъде домакин на Световното първенство през юни и юли заедно с Канада и САЩ.

