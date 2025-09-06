Зурико Давиташвили: Анализирахме грешките от мача с Турция

Лявото крило на грузинския национален отбор Зурико Давиташвили обеща той и съотборниците му да не правят същите грешки, които допуснаха срещу Турция.

Грузинците излизат срещу България във втората квалификация за световно първенство в група "Е“. Давиташвили, който вкара първото попадение за своите при поражението с 2:3 в четвъртък, призна като проблем времето за възстановяване между двата мача.

"Винаги е трудно да се възстановиш в такива моменти, но мисля, че момчетата успяха. Лично аз съм готов на 100% и съм сигурен. Всички в отбора си поговорихме на нещо като събиране след мача. И както вече казах, липсваше ни концентрация, а турците се възползваха от това. Опитахме се да изравним при 0:1 с много енергия, но допуснахме втори гол. Анализирали сме си грешките и ще направим всичко, за да не ги повторим", започна футболистът на френския Сент Етиен.

България също започна пътя си към световното първенство с поражение – 0:3 в София от европейския шампион Испания. Иначе утрешните съперници се срещнаха и през 2022-а година в Лигата на нациите, когато грузинците спечелиха с 5:2 в Разград и този мач доведе до уволнението на селекционера Ясен Петров. Втората среща на стадион Борис Пайчадзе завърши 0:0 с временен треньор Георги Иванов – тогава технически директор на БФС, а днес президент на централата.