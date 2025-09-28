Зверев срещу Медведев на четвъртфиналите в Пекин

Поставеният под №2 в схемата Александър Зверев ще се изправи срещу бившия №1 в света Даниил Медведев на четвъртфиналите на турнира в Пекин, който е от категория АТР 500 и е с награден фонд малко над 4 милиона евро.

Зверев надделя над французина Корентен Муте със 7:5, 3:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и 39 минути.

Германският тенисист спечели трудно първия сет и загуби втория, а в третата част поведе с 5:2, въпреки допуснатия ранен пробив и приключи мача при 6:3.

От своя страна Медведев се наложи над Алехандро Давидович Фокина от Испания с 6:3, 6:3 за час и 25 минути игра.

В друг от четвъртфиналите ще се срещнат италианецът Лоренцо Музети и Лърнър Тиен (САЩ).

Музети победи французинът Адриан Манарино с 6:3, 6:3, а Тиен отстрани Флавио Коболи (Италия) с 6:3, 6:2.