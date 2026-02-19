Звездите на Сакраменто Кингс Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн пропускат остатъка от сезона в НБА

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
звездите сакраменто кингс домантас сабонис зак лавийн пропускат остатъка сезона нба
Снимка: БТА
Слушай новината

Звездите на Сакраменто Кингс Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн претърпяха операции, които слагат край на участието им през настоящия сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Сабонис, който е трикратен участник в Мача на звездите, беше опериран за разкъсан менискус в лявото коляно. 29-годишният литовец има средно по 15,8 точки, 11,4 борби и 4,1 асистенции в 19-те си мача през настоящата кампания.

ЛаВийн, който е участвал два пъти в Мача на звездите, страдаше от контузия в дясната ръка, но играеше въпреки нея. Американецът, който ще навърши 31 години следващия месец, за последно игра на 6 февруари, а през сезона има средно 19,2 точки, 2,8 борби и 2,3 асистенции за 39 участия.

„Това прави нещата трудни. Съчувствам на Зак, както и на Домантас, защото знам колко усилено работят и колко големи професионалисти са. Неприятно е за нас. Това ще даде повече възможности на младите ни играчи да продължат да се развиват и то в най-важните моменти, защото все пак сме тук да печелим“, заяви старши треньорът на „Кралете“ Дъг Кристи, цитиран от агенция Ройтерс.

Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн са най-скъпоплатените играчи в състава на Сакраменто, а без тях отговорността да поведат отбора остава на плещите на ветераните ДеМар ДеРоузън и Ръсел Уестбрук.

Кингс са с най-лошия баланс в Лигата с 12-44 и заемат последното място в Западната конференция.

#Зак ЛаВийн #НБА 2025/2026 #Домантас Сабонис #Сакраменто Кингс

