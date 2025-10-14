„Дни на кариерата“ в Техническия университет – студенти се срещат с български и чуждестранни компании

Форумът "Дни на кариерата" се провежда днес в Техническия университет в София. Събитието дава възможност на студентите да се срещнат с представители на български и чуждестранни компании и да се информират за кариерните възможностите, които те предлагат.

За 19-ти път форумът "Дни на кариерата" среща студентите с представители на бизнеса. Дуалното обучение, което комбинира теория и практика е доста използвано от компаниите в България последните години.

Емануил Георгиев, главен експерт "Инженеринг на машинни съоръжения" в АЕЦ Козлодуй- Нови мощности: "Бизнесът се намесва в образованието, навсякъде по света, особено в Европа, така трябва да бъде и в България, нещата са пряко свързани." Ваня Димитрова, HR в "Национална електрическа компания": "През годината каним такива млади специалисти на най-различни теми, как да се явят на интервю за работа, как да напишат проект, на икономически теми ги обучаваме, разказваме за дейността на Национална електрическа компания, разказваме, че тя е социално отговорна компания." Ваня Димитрова, HR в "Национална електрическа компания": "Тази година имахме 26 стажанта, от които четирима назначихме на работа, тъй като бяха вече дипломирани или им предстоеше да се дипломират."

Студентите споделят, че са доволни от обучението, което получават в университета, но са на мнение, че практиката играе ключова роля.

Александър, специалност "Възобновяеми и енергийни технологии и флуидна техника": "Обучението за мен лично представлява много добра теоретична част, но винаги практиката е от изключително значение" Мари Миткова, 3. курс, специалност "Компютърни системи и технологии на немски език": "Мисля, че зависи много от самите преподаватели и от желанието им да involve-нат студентите във това, което правят, а и също така ни насочват към дадени фирми, които биха ни пасвали."

Работодателите наблегнаха на важността бизнесът и образованието да вървят ръка за ръка.

Емануил Георгиев, главен експерт "Инженеринг на машинни съоръжения" в АЕЦ Козлодуй - Нови мощности: "Колкото по-силно е образованието в една държава, толкова е по-силен и бизнесът, колкото повече бизнесът инвестира в образование, в университетите и в кадрите, толкова по-силни кадри се връщат и при тях."

Много от студентите посещават форума за поредна година, споделят, че благодарение на него са успели да си намерят работа.

Александър, специалност "Възобновяеми и енергийни технологии и флуидна техника": "Във предишните форуми една от компаниите беше мой работодател, това беше първият ми стаж, за което съм изключително благодарен, защото това беше началото на кариерното ми развитие." Мари Миткова, 3. курс, специалност "Компютърни системи и технологии на немски език": "Две лета бях на стаж и с фирмите се запознах точно тук."

В следващите два дни форумът ще се проведе в Пловдив и Сливен.