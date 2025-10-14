БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Дни на кариерата“ в Техническия университет – студенти се срещат с български и чуждестранни компании

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Общество
Запази

Форумът се провежда за 19-та година

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Форумът "Дни на кариерата" се провежда днес в Техническия университет в София. Събитието дава възможност на студентите да се срещнат с представители на български и чуждестранни компании и да се информират за кариерните възможностите, които те предлагат.

За 19-ти път форумът "Дни на кариерата" среща студентите с представители на бизнеса. Дуалното обучение, което комбинира теория и практика е доста използвано от компаниите в България последните години.

Емануил Георгиев, главен експерт "Инженеринг на машинни съоръжения" в АЕЦ Козлодуй- Нови мощности: "Бизнесът се намесва в образованието, навсякъде по света, особено в Европа, така трябва да бъде и в България, нещата са пряко свързани."

Ваня Димитрова, HR в "Национална електрическа компания": "През годината каним такива млади специалисти на най-различни теми, как да се явят на интервю за работа, как да напишат проект, на икономически теми ги обучаваме, разказваме за дейността на Национална електрическа компания, разказваме, че тя е социално отговорна компания."

Ваня Димитрова, HR в "Национална електрическа компания": "Тази година имахме 26 стажанта, от които четирима назначихме на работа, тъй като бяха вече дипломирани или им предстоеше да се дипломират."

Студентите споделят, че са доволни от обучението, което получават в университета, но са на мнение, че практиката играе ключова роля.

Александър, специалност "Възобновяеми и енергийни технологии и флуидна техника": "Обучението за мен лично представлява много добра теоретична част, но винаги практиката е от изключително значение"

Мари Миткова, 3. курс, специалност "Компютърни системи и технологии на немски език": "Мисля, че зависи много от самите преподаватели и от желанието им да involve-нат студентите във това, което правят, а и също така ни насочват към дадени фирми, които биха ни пасвали."

Работодателите наблегнаха на важността бизнесът и образованието да вървят ръка за ръка.

Емануил Георгиев, главен експерт "Инженеринг на машинни съоръжения" в АЕЦ Козлодуй - Нови мощности: "Колкото по-силно е образованието в една държава, толкова е по-силен и бизнесът, колкото повече бизнесът инвестира в образование, в университетите и в кадрите, толкова по-силни кадри се връщат и при тях."

Много от студентите посещават форума за поредна година, споделят, че благодарение на него са успели да си намерят работа.

Александър, специалност "Възобновяеми и енергийни технологии и флуидна техника": "Във предишните форуми една от компаниите беше мой работодател, това беше първият ми стаж, за което съм изключително благодарен, защото това беше началото на кариерното ми развитие."

Мари Миткова, 3. курс, специалност "Компютърни системи и технологии на немски език": "Две лета бях на стаж и с фирмите се запознах точно тук."

В следващите два дни форумът ще се проведе в Пловдив и Сливен.

#Технически университет - София #дни на кариерата #образование

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
3
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
4
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
5
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: У нас

Как се прави кучешка торта?
Как се прави кучешка торта?
45 000 гаранция за обвинен на нелегална цигарена фабрика 45 000 гаранция за обвинен на нелегална цигарена фабрика
Чете се за: 01:35 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си
Чете се за: 01:47 мин.
БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев остава в ареста
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ