„Искаме място за игра" – протест срещу забраната за достъп до училищен двор във Варна

Пореден протест на родители от Варна, живеещи в района на Професионалната техническа гимназия, срещу забраната децата им да играят в двора на училището.

Те отново поискаха да бъде осигурен достъп до спортните площадки на учебното заведение. Родителите твърдят, че в квартала няма детски площадки. Единственото безопасно място за игра, според тях, е дворът на училището. Професионалната техническа гимназия е държавна собственост и в Министерството на образованието и науката са постъпили няколко писма с искане за осигуряване на свободен достъп до двора му. Оттам заявяват, че училищните площадки са предоставени само за нуждите на учебния процес. И за да се осигури безопасна среда за учениците, достъпът на външни лица до тях трябва да е ограничен.

Йордан Събев: “Какъв е смисълът да го има това хубаво училище с толкова големи зелени площи и игрища и да стои празно и да е заключено? Каква е идеята на държавата? Аз не мога да разбера.”

Венелина Събева: “Децата ни трябва да играят на улицата. Ние се опитваме да отцепим улицата. Майки от едната страна и от другата застават, за да може да се кара колело или ролери. Дъщеря ми е на 7 години и просто иска да кара ролери. Това е всичко, което се опитваме да постигнем.”

Анелия Генчева: “Колкото и различни доводи да изказват, ние няма да се примирим и държим двора да бъде отворен, да имаме свободен достъп до него и спокойно да пускаме децата си да играят там, като родителите също влизат, децата са под надзор. Въобще не виждам пречка да се затваря този двор и да ни лишават от тази свобода.“

#площадка #Варна #училище #протест

