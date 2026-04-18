„Луфтханза“ възобнови полетите си

„Луфтханза“ възобнови полетите според графика след стачките през седмицата.

"Всичко се възобнови според плана“, заяви говорителка пред ДПА след хилядите отменени полети.

Само в петък около 650 полета бяха отменени на летище Франкфурт, основния авиационен център на Германия, и повече от 400 на летище Мюнхен.

Заедно със синдиката на кабинния персонал „Уфо“ (Ufo), синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit - VC) прекъсна дейността на „Луфтханза“, „Луфтханза Карго“ и „Ситилайн“ за пет дни.