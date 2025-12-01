БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Ще има дела за лъжесвидетелстване“ – Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Запази

Преди дни кметът на Варна беше освободен под парична гаранция от 200 хиляди лв.

първи работен ден благомир коцев ареста зареден съм отпочинал
Слушай новината

След близо 5 месеца в ареста, днес кметът на Варна Благомир Коцев се върна на работа. Той заяви, че ще отвори нова страница в управлението на града и ще преосмисли голяма част от политиката и начина, по който се води диалогът в Общината. Благомир Коцев беше задържан на 8-ми юли и обвинен в участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага. След внасянето на обвинителния акт, в който няма предаден на съд депутат, Върховният касационен съд изпрати делото във Варна. Преди дни кметът на Варна беше освободен под парична гаранция от 200 хиляди лв.

Според кмета на Варна през последните години диалогът в Общината не е бил добър. Той заяви, че ще търси съгласие с Общинския съвет и мнозинството в него, за да не се спъва работата. Каза, че ще има промени в екипа му.

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Нека да вляза да се запозная, кой какво е направил, докъде сме стигнали, но, както ви казах, ще отваряме нова страница в управлението на тази общината."

По повод коментарите, че може да бъде издигнат за президент, Коцев заяви, че с него не са водени разговори. Благомир Коцев заяви, че е получавал покани да се присъедини към друга партия, които той определя като заплаха.

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Покани бих казал, които могат да се тълкуват по всякакъв начин.

Можете ли да кажете от кого конкретно?

Зависи дали въпросът кой е зададен с малка буква или с хаштаг голямо. Няма да кажа повече."

По повод атаките, свързани с дарителската кампания за паричната му гаранция, кметът на Варна заяви, че не е изненадан от използването на различни инструменти, за да се дискредитират свободните хора и допълни, че те са инициирани от свидетел, използван от прокуратурата.

Благомир Коцев, кмет на Варна: "От един от кошаревските свидетели… Човек, който е уволнен от мен, човек, срещу който има подадени сигнали за злоупотреби, без никаква реакция от институциите. Разбира се, когато всичко това приключи и стане ясно, истината излезе наяве, със сигурност ще има дела за лъжесвидетелстване. Искам да напомня на всички, които участват в този заговор, че лъжесвидетелстването е криминализирано в нашата страна."

Не успяхме да се свържем по телефона за коментар с бившата служителка в Община Варна – Биляна Якова, която е сезирала институциите, че дарителската кампания нарушава правилата на фондациите и платформите, включително и тези за борбата с пране на пари. Според нея много от дарителите са останали анонимни. В отговор депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков заяви, че дарителската кампания не противоречи на устава на фондацията му. Дарителите са над 220, а събраните за часове средства – повече от 230 хиляди лева. Отделно в платформата на актьора Филип Буков парите са около 71 хиляди лева, каза той.

Манол Пейков, депутат от ПП-ДБ: "Всички застават с имената си и всички споменават основание за изплащане гаранцията на Благомир Коцев. Няма нито едно анонимно, мога да ви ги разпечатам, по 15 са на страница, 152 страници са почти, мога да ги предоставя, който ги поиска - прокуратура, ДАНС, полиция, добре са дошли, ще им отворим вратата, да видим. Смятаме да заведем обратен иск за набедяване."

Кметът на Варна заяви, че подкрепя протеста срещу бюджета, защото изразява волята на гражданите, които не са доволни от предложените разчети.

# Благомир Коцев #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
1
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
2
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
3
Почина финансистът Емил Хърсев
Отиваш на протест - минаваш през КПП
4
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
5
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
6
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Общество

​Ген. Мутафчийски: Не одобрявам насилието над животните.
​Ген. Мутафчийски: Не одобрявам насилието над животните.
Водолази се гмуркат с ретро екипировка от 60-те години на Никулден в Бургас Водолази се гмуркат с ретро екипировка от 60-те години на Никулден в Бургас
Чете се за: 01:25 мин.
2549 лева е средната работна заплата в България през третото тримесечие на годината 2549 лева е средната работна заплата в България през третото тримесечие на годината
Чете се за: 01:37 мин.
Отиваш на протест - минаваш през КПП Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и отпочинал Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и отпочинал
Чете се за: 02:52 мин.
Почина финансистът Емил Хърсев Почина финансистът Емил Хърсев
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Отиваш на протест - минаваш през КПП
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
От МВР категорични: Няма спирани отпуски От МВР категорични: Няма спирани отпуски
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна
Чете се за: 01:20 мин.
По света
С 4,3% по-ниска е цената на природния газ за декември С 4,3% по-ниска е цената на природния газ за декември
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Сигурност и правосъдие
Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Карлос Насар: Ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради...
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ