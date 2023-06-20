17 баскетболисти ще се подготвят на лагер в Ямбол преди еврошампионата за момчета
Старши-треньорът на националния отбор за момчета Стойо Чолаков определи групата, която ще се готви за европейското първенство в Питещ, Румъния. Шампионатът ще се проведе от 4 до 13 август.
Съперници на България са съставите на Швеция, Нидерландия, Португалия и Словакия.
Лагерът започва на 23 юни в Ямбол.
Състав на националния отбор на България до 16 години:
Михаил Калинов – Доростол
Калоян Колев – ЦСКА
Александър Божков – Испания
Калоян Лозанов – Германия
Никола Нанков – Ямбол
Антоан Виденов – Дунав
Ивайло Скрински – БУБА Баскетбол
Мартин Александров – БУБА Баскетбол
Калоян Балканджиев – Испания
Георги Иванов – Ямбол
Станислав Хинков – Германия
Марк Шопов – Ямбол
Владислав Станев – Шумен
Кристиян Каменски – Шумен
Димитър Димов – Евробаскет
Ивайло Войников – Спартак Плевен
Кирил Костов – Евробаскет
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