17 баскетболисти ще се подготвят на лагер в Ямбол преди еврошампионата за момчета

Старши-треньорът на националния отбор за момчета Стойо Чолаков определи групата, която ще се готви за европейското първенство в Питещ, Румъния. Шампионатът ще се проведе от 4 до 13 август.

Съперници на България са съставите на Швеция, Нидерландия, Португалия и Словакия.

Лагерът започва на 23 юни в Ямбол.

Състав на националния отбор на България до 16 години:

Михаил Калинов – Доростол

Калоян Колев – ЦСКА

Александър Божков – Испания

Калоян Лозанов – Германия

Никола Нанков – Ямбол

Антоан Виденов – Дунав

Ивайло Скрински – БУБА Баскетбол

Мартин Александров – БУБА Баскетбол

Калоян Балканджиев – Испания

Георги Иванов – Ямбол

Станислав Хинков – Германия

Марк Шопов – Ямбол

Владислав Станев – Шумен

Кристиян Каменски – Шумен

Димитър Димов – Евробаскет

Ивайло Войников – Спартак Плевен

Кирил Костов – Евробаскет

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