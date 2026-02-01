17-годишните юноши на БК БУБА Баскетбол завършиха втори в турнира на Европейската младежка лига в Острава

Юношите на БУБА Баскетбол до 17-годишна възраст повториха успеха си от есента на миналата година и отново завършиха на второ място в турнира на Европейската младежка баскетболна лига. В Острава възпитаниците на Ивайло Константинов и Борис Бракалов се отчетоха с 4 победи и една загуба, след като днес надвиха и Спартак Плевен в последния си мач на чешка земя.

Срещу плевенчани Кирил Димитров изигра най-силния си мач в турнира. Той завърши с невероятните 40 точки и 12 борби, като записа коефициент 44 само за 27 минути и половина на терена. Много добри изяви имаше и капитанът Лазар Петров, който приключи с 12 точки, 11 асистенции, 7 борби и 7 отнети топки (6 грешки). С 10 точки и 9 асистенции се включи Борис Цоков.

За втори път този сезон Кирил Димитров заслужи място в Идеалния отбор на турнира, след като стори това и през ноември в София. Лазар Петров пък бе определен за Най-добър защитник в надпреварата. Денислав Василев е Най-полезен състезател за БУБА.

БУБА завършва двата турнира с две загуби и седем победи и е сред най-добрите отбори при 17-годишните за сезона.