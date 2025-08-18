20-годишният гард Мирослав Лилов е поредното ново попълнение в редиците на Локомотив Пд

Баскетболният Локомотив Пловдив привлече гарда Мирослав Лилов с договор за една година.

"БК Локомотив Пловдив с радост обявява, че към отбора се присъединява младият и талантлив баскетболист Мирослав Лилов - стрелящ гард и леко крило, роден през 2005 година. Мирослав има богата визитка за възрастта си и вече е натрупал ценен международен опит в Сърбия с ФМП Железник - три сезона в школата на клуба, където изгражда характер и усет към истинската работа в баскетбола, а също и в Италия с Ню Фортитудо - още една важна стъпка в развитието му, носеща увереност и опит в различна баскетболна среда. Сега той ще облича черно-бялата фланелка на Локомотив Пловдив и ще даде всичко от себе си на паркета, за да помогне на отбора да постигне нови успехи. Вярваме, че неговият талант, труд и амбиция ще донесат много поводи за гордост. Добре дошъл в черно-бялото семейство, Мирослав", написаха от Локомотив на официалната си страница в социалната платформа Фейсбук.

Ново име в Локомотив Пловдив е и бившият център Илко Нанев, който се присъедини към щаба на наставника Асен Николов като помощник-треньор.