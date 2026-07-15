БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европрокуратурата наказа с „порицание“...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 01:37 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

22 години в CNN: Българин анализира големия сблъсък Англия – Аржентина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Големият мач е тази вечер от 22:00 часа пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

снн
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Един българин повече от 22 години работи за американската CNN като старши продуцент на спорта. Става дума за Самуил Крумов, който говори специално за БНТ преди дългоочакваният двубой между Англия и Аржентина от полуфиналите на Мондиал 2026. Дали напрежението ще вземе връх в двубоя, вижте какво мисли Крумов.

„Знаем, че за Лео Меси не. Той е направил всичко, което може да се направи във футбола. Джуд Белингам може би и не. Вкара голове последователно на различни мачове. След каквото направи на „Ацтека“, според мен той всичко може да направи. Напомня ми малко на Зинедин Зидан от 2006 година“, сподели Крумов.

Българинът каза и какво мисли за новия формат на световното първенство, както и идеята, в следващите издания шампионатът да се увеличи на 64 отбора. Крумов сподели мнението си и как се справи САЩ чисто организационно.

Цялото интервю със Самуил Крумов вижте във видеото!

Свързани статии:

Англия - Аржентина: футбол, история и вражда без край
Англия - Аржентина: футбол, история и вражда без край
Този сблъсък е много повече от футболен мач.
Чете се за: 02:27 мин.
Засилени мерки за сигурност в Атланта преди полуфинала Англия – Аржентина
Засилени мерки за сигурност в Атланта преди полуфинала Англия – Аржентина
Срещата е класифицирана като събитие с най-висока степен на риск.
Чете се за: 01:57 мин.
#Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК – Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край Търговище
5
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край...
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
6
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Мондиал 2026

Хулиан Алварес: Целта ни е нов финал на световно първенство
Хулиан Алварес: Целта ни е нов финал на световно първенство
Томас Тухел: Англия има манталитет на победител Томас Тухел: Англия има манталитет на победител
Чете се за: 01:32 мин.
Старо съперничество, нова битка: Аржентина срещу Англия на световната сцена Старо съперничество, нова битка: Аржентина срещу Англия на световната сцена
Чете се за: 00:25 мин.
НА ЖИВО: Англия – Аржентина 0:0 НА ЖИВО: Англия – Аржентина 0:0
9085
Чете се за: 02:30 мин.
Англия - Аржентина: футбол, история и вражда без край Англия - Аржентина: футбол, история и вражда без край
Чете се за: 02:27 мин.
Хаити се раздели със своя селекционер Хаити се раздели със своя селекционер
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Англия - Аржентина: футбол, история и вражда без край
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пет месеца след трагедията вдигат полицейската охрана на хижа...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Исторически ден за Гибралтар – край на паспортните проверки с...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ