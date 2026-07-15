22 години в CNN: Българин анализира големия сблъсък Англия – Аржентина

Един българин повече от 22 години работи за американската CNN като старши продуцент на спорта. Става дума за Самуил Крумов, който говори специално за БНТ преди дългоочакваният двубой между Англия и Аржентина от полуфиналите на Мондиал 2026. Дали напрежението ще вземе връх в двубоя, вижте какво мисли Крумов.

„Знаем, че за Лео Меси не. Той е направил всичко, което може да се направи във футбола. Джуд Белингам може би и не. Вкара голове последователно на различни мачове. След каквото направи на „Ацтека“, според мен той всичко може да направи. Напомня ми малко на Зинедин Зидан от 2006 година“, сподели Крумов.

Българинът каза и какво мисли за новия формат на световното първенство, както и идеята, в следващите издания шампионатът да се увеличи на 64 отбора. Крумов сподели мнението си и как се справи САЩ чисто организационно.

Цялото интервю със Самуил Крумов вижте във видеото!