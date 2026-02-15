22 точки за Алекс Николов, но Кучине Лубе загуби от Модена в италианската Суперлига

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха драматична девета загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей отстъпиха на Валза Груп (Модена) с 2:3 (17:25, 22:25, 25:17, 25:18, 13:15) в мач от 20-и кръг, изигран в "Еуросуоле Форум".

Алекс Николов направи поредния си отличен мач за Лубе и реализира 22 точки (2 аса, 1 блокада). Влезлият като резерва Пабло Кукарцев (1 ас, 1 блокада) и Ерик Льопки добавиха 12 и 11 точки, но и това не помогна за успеха.

За Модена Влад Давискиба реализира 16 точки (1 ас, 2 блокади) и бе обявен за MVP на мача. Джовани Сангуинети и Паул Бухегер приключиха с по 12 точки за победата.

Лубе продължава да е на шесто място във временното класиране с 35 точки (11 победи, 9 загуби).

В следващия 21-и кръг Николов и съотборниците му са гости на Чистерна Волей следващата неделя (22 февруари) от 18:00 ч. б.в.