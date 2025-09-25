3-годишно дете е избягало от детска градина в София.

Момиченцето е напуснало 151 Детска градина "Леда Милева" вчера и е отишло до близкия магазин.

Служителката в магазина разпознава детето и го връща в детската градина.



Родителите на детето смятат, че в детската градина са проявили небрежност и не са ги информирали навреме. Според тях това не е първи случай в тази детска градина.

От ръководството на градината не обяснили на родителите какво точно се е случило, твърдят майката и бащата на момиченцето.

Дирекция "Образование" към Столичната община започва проверка по случая.

Директорката на градината към този момент отказва коментар.

"Това не е първи път, в който се случва. Днес е нашето дете, утре ще е друго. Озовала се е в близост до кафе, от което ние всяка сутрин си взимаме вода. Жената от кафето ни познава. Знае, че това е моето дете и е казала на другата жена, че познава детето", заяви пред БНТ майката на детето. "Не знаем дали можем да имаме доверие на каквато и да е детска градина. Ние сме в Европейския съюз, трябва да има някакъв стандарт - не може да се отварят така врати, да няма системи за защита, това са 3-годишни деца", допълни бащата на детето.

Вижте още в прякото включване на Борислава Алексова.