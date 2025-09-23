БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

8 месеца условно и 200 лева глоба за Калина Сакскобургготска

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази

Присъдата е окончателна

месеца условно 200 лева глоба калина сакскобургготска
Снимка: БТА
Слушай новината

Калина Сакскобургготска е окончателно призната за виновна и осъдена за шофиране след употреба на алкохол.

Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условно присъда, както и глоба от 200 лева, съобщи в. "Сега".

Освен това Сакскобургготска е осъдена да плати и 17 953 лева, колкото струва автомобилът, който е шофирала. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана.

Решението на окръжния съд е окончателно.

Сакскобургготска бе заловена с над 1,2 промила алкохол след лека катастрофа без жертви в Боровец на 19 август 2023 г..

#Калина Сакскобургготска #присъда

Последвайте ни

ТОП 24

Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
1
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
2
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
3
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
4
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив
5
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска...
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната
6
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът отхвърли искания на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии по делото
Съдът отхвърли искания на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии по делото
България е домакин на международната летателна тренировка "Спартан" България е домакин на международната летателна тренировка "Спартан"
Чете се за: 00:27 мин.
Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев
Чете се за: 00:47 мин.
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
13740
Чете се за: 01:15 мин.
ГДБОП разби канал за проституция в "стаи за гости" в Ямбол ГДБОП разби канал за проституция в "стаи за гости" в Ямбол
Чете се за: 00:52 мин.
Технически изправно е АТВ-то, ранило петима души в Слънчев бряг Технически изправно е АТВ-то, ранило петима души в Слънчев бряг
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба"
Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация"...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро, България е в схемата Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро, България е в схемата
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ