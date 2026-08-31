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Агенция „Митници“ използва нови технологии с изкуствен интелект за разбиване на трафик на дрога

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Нови наркотици, нови начини за трафик и все по-голямо използване на технологии – това са част от предизвикателствата пред митническите служби. Пазарът на наркотични вещества се променя, като синтетичните вещества заемат все по-голям дял. Това обясни в студиото на "Денят започва" Стефан Бакалов – зам.-директор на Агенция „Митници“.

„Пазарът на наркотични вещества претърпява дълбока структурна трансформация, задвижвана от геополитически процеси и различни нови технологии. Най-вече говорим за преминаване от органични и растителни наркотици към синтетични", подчерта той.

Сред основните рискове са синтетичните опиоиди като фентанила, както и новите полусинтетични и синтетични вещества, които все по-често са насочени към тийнейджъри. Наркотиците вече се прикриват във вейпове, близалки и гумени бонбони.

Проблем остава и разпространението на фентанил. Според Бакалов през последните две години смъртните случаи, свързани с употребата му у нас, са се увеличили значително.

Стефан Бакалов – зам.-директор на Агенция „Митници“: „Моделът за употребата и разпространението на фентанила и опиоидите върви в една крива, която предвещава поне още една-две години такъв тип криза.“

Един от основните начини за трафик е чрез хиляди малки куриерски пратки. Международната операция „Hydra“ продължава, като до момента са задържани над 3000 пратки с наркотични вещества. Значителна част от тях са предназначени за деца и тийнейджъри.

За да ограничи този тип трафик, Агенция „Митници“ вече използва изкуствен интелект при анализа на риска.

Стефан Бакалов – зам.-директор на Агенция „Митници“: „Последните два месеца въведохме нов софтуер, който с помощта на изкуствен интелект извършва анализ на риска и селектира пратки. Повече от хиляда пратки са селектирани благодарение на използването на този софтуер, който сме нарекли „Дракула“.“

Наред с малките пратки митническите служби следят и нови технологии за трафик през границите – дронове, миниподводници и други средства.

Друг сериозен риск е трафикът на големи количества кокаин от Латинска Америка към Европа. По думите на Бакалов маршрутите постепенно се променят, като трафикът се измества от големите европейски пристанища към по-малки пристанища в Балтийско и Черно море.

Пред Агенция „Митници“ стои и проблемът с недостига на кадри. През последните две години около 20% от служителите в структурите за борба с наркотрафика са напуснали.

Стефан Бакалов – зам.-директор на Агенция „Митници“: „Заплащането в структурите за борба с наркотрафика в Агенция „Митници“ варира между 800 и 1300 евро. Трудно можем да привлечем нови служители.“

Затова все по-голяма роля имат технологиите. В следващите дни предстои да започне работа и специално дронзвено към отдела за борба с наркотрафика.

След влизането на България в Шенген контролът се извършва както на граничните пунктове, така и във вътрешността на страната чрез т.нар. компенсаторни мерки.

Продължава и реконструкцията на ГКПП „Капитан Андреево“, през който годишно преминават около 1 милион тежкотоварни камиона. Очаква се разширяването да увеличи с над 25% капацитета на пункта за преминаване и контрол.

# трафик на дрога #Стефан Бакалов #Агенция Митници

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