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Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки, научи "По света и у нас". Тя се провежда в Костинброд и е свързана с ВиК сектора.

По предварителна информация днешните действия са последствие от т.нар. бургаска афера във ВиК, при която беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

Акцията днес е по данни, че от обществени поръчки в сектора са отклонявани сериозни суми. На място са намерени скъпи вещи, пари и луксозни къщи, научи "По света и у нас" от разследващи.

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