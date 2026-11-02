Александър Тунчев: От доста време не бяхме печелили и това ни тежеше

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев не скри задоволството си след победата с 2:1 над Септември София в последния двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Успехът беше първи за тима от Кърджали в първенството от 31 август насам и сложи край на продължителна серия без победа.

"От доста време не бяхме записвали победа за първенство. Беше трудно, малко или много това нещо тежеше“, призна Тунчев след срещата.

Специалистът обаче изрази съжаление, че футболистите му не са успели да решат двубоя по-рано, въпреки създадените положения пред вратата на съперника.

"Единственото, за което съжалявам, е, че не успяхме да затворим по-рано мача. Имахме ситуации и през първото, и през второто полувреме. Имаше положения на Карагарен и други, които трябваше да изиграем по по-добър начин“, коментира наставникът.

Тунчев обърна внимание и на грешката, довела до изравнителното попадение на Септември през първата част.

"Допуснахме нашата си глупост след наш корнер да се стигне бързо до дузпа за съперника“, допълни той.

Треньорът на Арда погледна и към предстоящия двубой със Спартак Варна, който определи като важен за продължаването на положителната тенденция.