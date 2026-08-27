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Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия

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Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
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Бразилецът се откъсна от конкурентите в последните 100 метра, за да премине дистанцията за 45.80 секунди.

Алисон дос Сантос
Снимка: БТА
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Бразилският лекоатлет Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия по време на турнира от веригата Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих (Швейцария).

Дос Сантос се откъсна от конкурентите в последните 100 метра, за да премине дистанцията за 45.80 секунди.

Така той подобри предишното върхово постижение от 45.94 секунди, дело на Карстен Вархолм (Норвегия) на Олимпийските игри в Токио през 2021 година.

#Диамантена лига в Цюрих 2026 #Алисон дос Сантос

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