БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алкарас показа защо е №1, преодоля болката и съпротивата на Зверев за първи финал на Australian Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Испанецът триумфира в най-дългия полуфинал в историята на турнира, продължил 5 часа и 27 минути.

историческо постижение шампионите смесените двойки откритото първенство австралия
Слушай новината

Карлос Алкарас показа защо е лидер в световната ранглиста и защо притежава 6 титли от Големия шлем на едва 22-годишна възраст. В най-дългия полуфинал в историята на Откритото първенство на Австралия испанецът победи третия поставен в Мелбърн Александър Зверев и се класира за финала на турнира за първи път в кариерата си. Алкарас се наложи с 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 след 5 часа и 27 минути игра на “Род Лейвър Арена”.

Лидерът в ранглистата се наслаждаваше на моментите си на корта, показа по-разнообразна игра и е на крачка от това да завоюва първата си титла в Мелбърн. Зверев беше на косъм от обрат във втория сет, когато поведе с 5:2, но испанецът успя да изравни, а след това и да спечели тайбрека.

В края на третия сет Алкарас имаше физически проблеми при 5:4 в негова полза, което доведе до медицински таймаут, което вбеси Зверев. След това германецът взе подаването си, за да изравни резултата. Алкарас почти играейки от място поведе с 6:5, след което обаче Зверев успя да вкара сета в тайбрек и да спечели със 7-3 точки.

В четвъртата част Алкарас не се предаде, макар да изпитваше затруднения в играта си. отново се стигна до тайбрек, в който Зверев се наложи с 7-4, което прати развръзката на мача в пети сет.

Решителният пети сет започна с пробив на сметката на Зверев. В гейм №4 испанецът пропусна да пробие противника си на два пъти. В следващия сервисгейм на германеца Алкарас пропиля нов брейкбол. Осмият гейм в сета отново отиде на сметката на 28-годишния тенисист, макар Алкарас да имаше нови две възможности за пробив. При последната си възможност Алкарас най-сетне проби опонента си, за да възобнови равенството. Зверев сервираше, за да изпрати сета в тайбрек, но световният №1 първи стигна до мачбол. Алкарас сложи точка на спора с впечатляващ удар и заслужено се поздрави с успеха.

Така Алкарас поведе със 7-6 победи в съперничеството помежду им и с 3-2 в турнирите от Големия шлем.

Това се превърна в трети пропилян полуфинал за Зверев в Мелбърн, след като не успя да се класира и на финала през 2020 и 2024 г.

Следващата цел пред Алкарас e да се превърне в най-младия тенисист, спечелил турнирите от Големия шлем.

В другия полуфинал днес един срещу друг излизат шампионът Яник Синер и 10-кратният носител на трофея Новак Джокович.

Свързани статии:

Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем
Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем
Сблъсъкът е на 30 януари, петък и ще започне не преди 10:30 часа...
Чете се за: 06:52 мин.
#Australian Open 2026 #Карлос Алкарас #Александър Зверев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
3
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
4
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма място в изпълнителната власт
5
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма...
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
6
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Тенис

Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх
Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх
Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия
Чете се за: 01:40 мин.
Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем
Чете се за: 06:52 мин.
Димитър Кисимов ще спори за титлата на двойки при юношите на Australian Open Димитър Кисимов ще спори за титлата на двойки при юношите на Australian Open
Чете се за: 01:45 мин.
Историческо постижение за шампионите в смесените двойки в Откритото първенство на Австралия Историческо постижение за шампионите в смесените двойки в Откритото първенство на Австралия
Чете се за: 02:12 мин.
Лиа Каратанчева загуби във втория кръг на турнир в САЩ Лиа Каратанчева загуби във втория кръг на турнир в САЩ
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Политически декларации в НС за Деня на почит към жертвите на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия,...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ