Алкарас показа защо е №1, преодоля болката и съпротивата на Зверев за първи финал на Australian Open

Карлос Алкарас показа защо е лидер в световната ранглиста и защо притежава 6 титли от Големия шлем на едва 22-годишна възраст. В най-дългия полуфинал в историята на Откритото първенство на Австралия испанецът победи третия поставен в Мелбърн Александър Зверев и се класира за финала на турнира за първи път в кариерата си. Алкарас се наложи с 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 след 5 часа и 27 минути игра на “Род Лейвър Арена”.

Лидерът в ранглистата се наслаждаваше на моментите си на корта, показа по-разнообразна игра и е на крачка от това да завоюва първата си титла в Мелбърн. Зверев беше на косъм от обрат във втория сет, когато поведе с 5:2, но испанецът успя да изравни, а след това и да спечели тайбрека.

В края на третия сет Алкарас имаше физически проблеми при 5:4 в негова полза, което доведе до медицински таймаут, което вбеси Зверев. След това германецът взе подаването си, за да изравни резултата. Алкарас почти играейки от място поведе с 6:5, след което обаче Зверев успя да вкара сета в тайбрек и да спечели със 7-3 точки.

В четвъртата част Алкарас не се предаде, макар да изпитваше затруднения в играта си. отново се стигна до тайбрек, в който Зверев се наложи с 7-4, което прати развръзката на мача в пети сет.

Решителният пети сет започна с пробив на сметката на Зверев. В гейм №4 испанецът пропусна да пробие противника си на два пъти. В следващия сервисгейм на германеца Алкарас пропиля нов брейкбол. Осмият гейм в сета отново отиде на сметката на 28-годишния тенисист, макар Алкарас да имаше нови две възможности за пробив. При последната си възможност Алкарас най-сетне проби опонента си, за да възобнови равенството. Зверев сервираше, за да изпрати сета в тайбрек, но световният №1 първи стигна до мачбол. Алкарас сложи точка на спора с впечатляващ удар и заслужено се поздрави с успеха.

Longest semifinal in Australian Open history https://t.co/IT1ZlJHpvu — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

Така Алкарас поведе със 7-6 победи в съперничеството помежду им и с 3-2 в турнирите от Големия шлем.

Това се превърна в трети пропилян полуфинал за Зверев в Мелбърн, след като не успя да се класира и на финала през 2020 и 2024 г.

Следващата цел пред Алкарас e да се превърне в най-младия тенисист, спечелил турнирите от Големия шлем.

В другия полуфинал днес един срещу друг излизат шампионът Яник Синер и 10-кратният носител на трофея Новак Джокович.