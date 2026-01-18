БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алкарас започна с победа похода си към Кариерен Голям шлем

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Испанецът преодоля съпротивата на Адам Уолтън и се класира за втория кръг в Мелбърн.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Карлос Алкарас стартира успешно опита си да оформи „Кариерен Голям шлем“ на тазгодишното издание на Australian Open, след като преодоля съпротивата на австралиеца Адам Уолтън и се класира за втория кръг в Мелбърн.

Световният номер 1, който за първи път играе без дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро, победи Уолтън с 6:3, 7:6 (2), 6:2 в среща от вечерната сесия на „Род Лейвър Арена“.

Алкарас, който прекрати седемгодишното си сътрудничество с Фереро през декември, се стреми да стане едва шестият тенисист – и най-младият – в Оупън ерата, който е печелил и четирите турнира от Големия шлем поне по веднъж. Испанецът не бе в най-свободната си форма срещу Уолтън, но показа необходимата стабилност в ключовите моменти и се справи със световния номер 79 във втората им среща помежду им (2:0 победи за Алкарас).

„Много съм щастлив, че отново съм на корта за първи път този сезон. Нямаше как да бъде по-добре – да играя тук, на „Род Лейвър Арена“. Беше добър мач. Чувствах се отлично, а Адам направи някои страхотни удари и показа високо ниво, така че трябваше да поддържам същия интензитет“, каза Алкарас.

Испанецът завърши двубоя с 38 уинъра и демонстрира борбения си дух във втория сет, в който обърна от 1:3 гейма. Уолтън се опитваше да достигне до втория кръг на домашния си турнир от Големия шлем за първи път и се представи достойно в рамките на двубоя, продължил 2 часа и 13 минути, като на моменти затрудни Алкарас с дълбоките си удари от основната линия. В решаващите моменти обаче австралиецът не успя да се противопостави на класата на испанеца.

„Беше наистина много трудно да намирам свободните зони. Имах чувството, че той винаги е на добро място. Дълги разигравания. Той бе стабилен от основната линия, а плоските му удари понякога ми създаваха сериозни проблеми. Все още свиквам с условията и корта, но като цяло това беше много солиден мач“, добави Алкарас.

Воден от треньора Самуел Лопес, Алкарас преследва седмата си титла от Големия шлем. Испанецът е двукратен шампион на „Ролан Гарос“ (2024, 2025), Уимбълдън (2023, 2024) и US Open (2022, 2025). В следващия кръг 22-годишният тенисист ще се изправи срещу Яник Ханфман, след като германецът победи американския квалификант Закъри Свайда с 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (3).

#Australian Open 2026 #Карлос Алкарас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
2
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
3
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Президентска партия?
4
Президентска партия?
Почина актьорът Иван Несторов
5
Почина актьорът Иван Несторов
Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за честни избори, е Андрей Гюров
6
Атанасов: Единственият кандидат за премиер, който да работи за...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: ATP

Александър Зверев започна с победа на Откритото първенство на Австралия
Александър Зверев започна с победа на Откритото първенство на Австралия
Роджър Федерер открадна шоуто на церемонията за началото на Australian Open Роджър Федерер открадна шоуто на церемонията за началото на Australian Open
Чете се за: 02:42 мин.
Григор Димитров стартира на Australian Open във вторник Григор Димитров стартира на Australian Open във вторник
Чете се за: 00:45 мин.
Томаш Махач спечели оспорван финал на мъжкия турнир в Аделаида Томаш Махач спечели оспорван финал на мъжкия турнир в Аделаида
Чете се за: 01:25 мин.
Якуб Меншик триумфира в Окланд след тайбрек във втория сет Якуб Меншик триумфира в Окланд след тайбрек във втория сет
Чете се за: 01:55 мин.
Съперникът на Григор Димитров в Австралия е на финал на турнира в Аделаида Съперникът на Григор Димитров в Австралия е на финал на турнира в Аделаида
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност" Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Скенери за изборите – какво представляват устройствата? Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Първа реакция на Николай Младенов на поста върховен представител за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ