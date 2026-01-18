Алкарас започна с победа похода си към Кариерен Голям шлем

Карлос Алкарас стартира успешно опита си да оформи „Кариерен Голям шлем“ на тазгодишното издание на Australian Open, след като преодоля съпротивата на австралиеца Адам Уолтън и се класира за втория кръг в Мелбърн.

Световният номер 1, който за първи път играе без дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро, победи Уолтън с 6:3, 7:6 (2), 6:2 в среща от вечерната сесия на „Род Лейвър Арена“.

Алкарас, който прекрати седемгодишното си сътрудничество с Фереро през декември, се стреми да стане едва шестият тенисист – и най-младият – в Оупън ерата, който е печелил и четирите турнира от Големия шлем поне по веднъж. Испанецът не бе в най-свободната си форма срещу Уолтън, но показа необходимата стабилност в ключовите моменти и се справи със световния номер 79 във втората им среща помежду им (2:0 победи за Алкарас).

„Много съм щастлив, че отново съм на корта за първи път този сезон. Нямаше как да бъде по-добре – да играя тук, на „Род Лейвър Арена“. Беше добър мач. Чувствах се отлично, а Адам направи някои страхотни удари и показа високо ниво, така че трябваше да поддържам същия интензитет“, каза Алкарас.

Испанецът завърши двубоя с 38 уинъра и демонстрира борбения си дух във втория сет, в който обърна от 1:3 гейма. Уолтън се опитваше да достигне до втория кръг на домашния си турнир от Големия шлем за първи път и се представи достойно в рамките на двубоя, продължил 2 часа и 13 минути, като на моменти затрудни Алкарас с дълбоките си удари от основната линия. В решаващите моменти обаче австралиецът не успя да се противопостави на класата на испанеца.

„Беше наистина много трудно да намирам свободните зони. Имах чувството, че той винаги е на добро място. Дълги разигравания. Той бе стабилен от основната линия, а плоските му удари понякога ми създаваха сериозни проблеми. Все още свиквам с условията и корта, но като цяло това беше много солиден мач“, добави Алкарас.

Воден от треньора Самуел Лопес, Алкарас преследва седмата си титла от Големия шлем. Испанецът е двукратен шампион на „Ролан Гарос“ (2024, 2025), Уимбълдън (2023, 2024) и US Open (2022, 2025). В следващия кръг 22-годишният тенисист ще се изправи срещу Яник Ханфман, след като германецът победи американския квалификант Закъри Свайда с 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (3).