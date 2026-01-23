Американска сензация отстрани седмата поставена на Australian Open

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Ива Йович продължава да пише история.

Ива Йович
Снимка: БГНЕС
18-годишната Ива Йович изненадващо елиминира двукратната финалистка от Големия шлем Жасмин Паолини от Australian Open, след като седмата поставена се оказа най-голямото „жертва“ в кариерата на младата американка до момента.

Йович се наложи с 6:2, 7:6 (3), достигайки до четвъртия кръг на турнир от Големия шлем за първи път. Следващата ѝ съперничка ще бъде Юлия Путинцева от Казахстан.

„Чувствам се невероятно“, сподели Йович след успеха над играч от топ 10. „Очаквах този момент отдавна и работих много за него. Имах няколко тежки загуби, така че съм изключително щастлива да преодолея тази бариера“, добави тийнейджърката.

Миналата година Йович бе №191 в световната ранглиста, а през 2025-а спечели първата си титла на 17 години в Гуадалахара. Началото на настоящия сезон ѝ носи страхотна форма – полуфинал в Окланд и финал в Хобарт.

29-годишната Паолини бе категоричен фаворит срещу младата американка, след като през 2024-а завърши като втора на „Ролан Гарос“ и Уимбълдън. Но Йович доминираше в първия сет и го затвори с впечатляващ бекхенд уинър по линията.

Във втория сет Йович също бе в контрол пред пълния корт „Джон Кейн Арена“, но пропусна да затвори мача при 5:4 и бе пробита. Паолини не успя да се възползва и младата американка отново проби за 6:5, след което сетът отиде в решителен тайбрек, където Йович прояви хладнокръвие и затвори мача.

„Просто се опитвах да се фокусирам върху играта си от началото на мача, да бъда агресивна и да контролирам случващото се на корта. Казах си да изляза и да играя смело“, коментира Йович.

#Australian Open 2026 #Ива Йович #Жасмин Паолини

