Американско-руският екипаж пое към Международната космическа станция

Американско-руският екипаж пое на 8-месечна мисия до Международната космическа станция, съобщиха Ройтерс и АП.

Астронавтът на НАСА Анил Менън и руските му колеги Пьотр Дубров и Анна Кикина излетяха от космодрума Байконур в Казахстан на борда на кораба „Союз МС-29“ на „Роскосмос". Планирано е апаратът да се скачи с МКС три часа след изстрелването.

Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман присъства на изстрелването на ракетата. Това е първото посещение на шеф на НАСА в Байконур от осем години насам, което подчертава продължаващото сътрудничество в космоса между Москва и Вашингтон, въпреки напрежението около военните действия на Русия в Украйна, отбелязва АП.

Заедно с екипажа на борда на „Союз МС-29“ е научноизследователска апаратура, насочена основно към медико-биологични и биотехнологични проучвания, предаде ТАСС. Програмата на „Союз МС-29“ предвижда изпълнението на близо 40 космически експеримента.