Апоел плаща шестцифрена годишна заплата на Борислав Младенов

Годишните заплати на баскетболистите на израелския Апоел Тел Авив, който ще домакинства срещите си от Евролигата в България, бяха разкрити от специализираното издание basketnews.com, което се позовава на Israel Hayom.

С най-високо възнаграждение е голямата звезда на отбора Василие Мицич. Сръбският национал се е договорил за годишна заплата от 6 милиона долара.

По над 2 милиона долара за предстоящия сезон ще получат още двама състезатели - Илайджа Брайънт с 2.8 милиона и Дан Отуру с 2.2 милиона.

Българинът Борислав Младенов, който преди седмици подписа договор с клуба от Тел Авив, но бе изпратен под наем в австрийския Виена, разчита на годишно възнаграждение от 150 хиляди долара.

Апоел Тел Авив ще дебютира в най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол за мъже на 30 септември, когато ще приеме испанския Барселона в "Арена София". Следващото домакинство на тима в българската столица предстои на 8 октомври.