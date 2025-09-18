БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Апоел преотстъпи Борислав Младенов на Виена

България остава само с двама представители в Евролигата - Александър Везенков.

Борислав Младенов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският баскетболист Борислав Младенов ще бъде преотстъпен от Апоел (Тел Авив) във Виена през предстоящия сезон, съобщиха от клуба от Израел.

"Младенов ще играе в отбора на Виена (Австрия), който ще се състезава в Адриатическата лига. Успех", написаха от израелския клуб в социалните мрежи.

25-годишният гард, който е син на легендата на българския баскетбол Георги Младенов, подписа договор с Апоел Тел Авив в края на август. Контрактът му е валиден до края на сезон 2027/2028.

Така България остава само с двама представители в Евролигата - Александър Везенков с гръцкия Олимпиакос и натурализираният американец Коди Милър-Макинтайър със сръбския Цървена звезда

Съставът на Виена ще изиграе първия си мач в Адриатическата лига на 3 октомври.

