Апоел преотстъпи Борислав Младенов на Виена

Българският баскетболист Борислав Младенов ще бъде преотстъпен от Апоел (Тел Авив) във Виена през предстоящия сезон, съобщиха от клуба от Израел.

"Младенов ще играе в отбора на Виена (Австрия), който ще се състезава в Адриатическата лига. Успех", написаха от израелския клуб в социалните мрежи.

25-годишният гард, който е син на легендата на българския баскетбол Георги Младенов, подписа договор с Апоел Тел Авив в края на август. Контрактът му е валиден до края на сезон 2027/2028.

Така България остава само с двама представители в Евролигата - Александър Везенков с гръцкия Олимпиакос и натурализираният американец Коди Милър-Макинтайър със сръбския Цървена звезда

Съставът на Виена ще изиграе първия си мач в Адриатическата лига на 3 октомври.