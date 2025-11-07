Арина Сабаленка си проправи път до финала в Рияд

Арина Сабаленка ще спори за титлата на Финалния тенис турнир на WTA в Рияд. Представителката на Беларус се наложи над Аманда Анисимова с 6:3, 3:6, 6:3 във втория полуфинал.

Така световната №1 ще играе на финала на заключителния турнир в женската част за първи път от 2022 година и общо втори в своята кариера. В спора за трофея Сабаленка ще срещне Елена Рибакина, която спечели първия полуфинал срещу Джесика Пегула.

Беларускинята и американката си размениха по един сет. Така се стигна до решителния трети, в който Сабаленка наложи волята си и стигна до ценната победа.