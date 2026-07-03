Арина Сабаленка си уреди зрелищен сблъсък с Наоми Осака

Световната №1 Арина Сабаленка е свикнала именно тя да диктува темпото и силата на ударите в мачовете си от Големия шлем. В петък обаче беларускинята трябваше да устои на истинска канонада от мощни удари срещу шампионката от „Ролан Гарос“ 2017 Елена Остапенко.

В двубой на Централния корт, противопоставил две от най-агресивните тенисистки в тура, Сабаленка показа повече разнообразие и прецизност в играта си. Въпреки постоянния натиск от страна на латвийката, трикратната полуфиналистка на Уимбълдън се наложи с 6:4, 6:4 и си осигури място на осминафиналите.

След успеха четирикратната шампионка от Големия шлем си уреди един от най-очакваните двубои в следващата фаза, където ще се изправи срещу бившата №1 в света Наоми Осака.