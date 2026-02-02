Артур Фис отново в игра, французинът стартира на тенис турнира в Монпелие

След половин година отсъствие от корта Артур Фис ще се завърне в игра на тенис турнира ATP 250 в Монпелие.

Мачовете от основната схема започват днес, а французинът ще се изправи срещу своя сънародник Валентен Ройе в първия кръг. Фис е в Монпелие от петък и проведе тренировка с Моис Куаме, който участва с уайлд кард в квалификациите и вече записа първата си победа.

21-годишният Фис, който заема 42-о място в ранглистата изигра само два мача след Ролан Гарос поради контузия в гърба. Последната му изява бе на 1 август на турнира в Торонто.

Други двама френски тенисисти ще се изправят един срещу друг в първия кръг на състезанието. Джовани Мпеши Перикар (61-ви в класацията на ATP) ще играе срещу едно от откритията на Australian Open, Артур Хеа (198-ми), който получи покана от организаторите да се включи в надпреварата.

Петият поставен Юго Умбер ще започне срещу нидерландеца Ботик Ван де Зандсхулп (75-ти в класацията). Участникът с уайлд кард Стан Вавринка има за съперник сърбина Хамад Меджедович и във втория кръг може да се изправи срещу действащия шампион и водач в схемата Феликс Оже-Алиасим.