ИЗВЕСТИЯ

Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Артур Фис отново в игра, французинът стартира на тенис турнира в Монпелие

Вяра Илиева
Чете се за: 01:37 мин.
В първия кръг Фис ще се изправи срещу своя сънародник Валентен Ройе.

маратонски мач ролан гарос първата ракета франция артур фис успя излезе краен победител
Снимка: БГНЕС
След половин година отсъствие от корта Артур Фис ще се завърне в игра на тенис турнира ATP 250 в Монпелие.

Мачовете от основната схема започват днес, а французинът ще се изправи срещу своя сънародник Валентен Ройе в първия кръг. Фис е в Монпелие от петък и проведе тренировка с Моис Куаме, който участва с уайлд кард в квалификациите и вече записа първата си победа.

21-годишният Фис, който заема 42-о място в ранглистата изигра само два мача след Ролан Гарос поради контузия в гърба. Последната му изява бе на 1 август на турнира в Торонто.

Други двама френски тенисисти ще се изправят един срещу друг в първия кръг на състезанието. Джовани Мпеши Перикар (61-ви в класацията на ATP) ще играе срещу едно от откритията на Australian Open, Артур Хеа (198-ми), който получи покана от организаторите да се включи в надпреварата.

Петият поставен Юго Умбер ще започне срещу нидерландеца Ботик Ван де Зандсхулп (75-ти в класацията). Участникът с уайлд кард Стан Вавринка има за съперник сърбина Хамад Меджедович и във втория кръг може да се изправи срещу действащия шампион и водач в схемата Феликс Оже-Алиасим.

