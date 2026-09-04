Австралия и Япония откриха с победи световното първенство по баскетбол за жени

Австралия и Япония започнаха успешно участието си на световното първенство по баскетбол за жени, което се провежда в Берлин. Бронзовият медалист от предишния шампионат Австралия победи Пуерто Рико със 70:54, докато японките се наложиха над Мали със 102:97.

Австралия постави добро начало на кампанията си в група С, където са още съставите на Белгия и Турция. Австралийките контролираха срещата с Пуерто Рико и стигнаха до успех с 16 точки разлика.

В основата на победата беше Стефани Талбът. Тя завърши като най-резултатна за Австралия с 19 точки, към които добави 8 борби и 2 асистенции.

Далеч по-оспорван и резултатен беше първият двубой от група А. Япония пречупи Мали със 102:97 и направи успешна първа крачка в групата, в която попаднаха още Испания и домакинът Германия.

Над всички за японския тим беше Саки Хаяши. Тя реализира 27 точки и добави 3 борби и 1 асистенция за успеха на своя отбор.

Още в първия ден на сетовното първенство ще има и българско присъствие. Генералният мениджър на Националната баскетболна лига Сандра Велчева-Хънт ще изпълнява ролята на технически делегат в две от срещите в Берлин.

Тя ще бъде ангажирана с двубоя между САЩ и Китай от група D, който е повторение на финала на Световното първенство през 2022 година, както и с по-късната среща между Италия и Чехия.

България има още един представител на шампионата в германската столица. Людмил Хаджисотиров е част от турнира като скаут на ФИБА и спортно-технически анализатор.

Световното първенство по баскетбол за жени ще продължи до 13 септември.







