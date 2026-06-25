България излиза срещу Словения в Лигата на нациите

Националният ни отбор по волейбол продължава участието си във втората седмица на Лигата на нациите в Любляна.

Вчера България записа страхотен успех в първия си сблъсък на словенска земя - 3:2 гейма над световния шампион Италия.

Във втората си среща световните вицешампиони излизат тази вечер срещу домакина Словения, в 21:30 ч. б.в. В миналогодишното издание волейболистите на Джанлоренцо Бленджини надиграха съперника с 3:1 гейма в Бургас.

Словенците записаха 4-ти успех от началото на Лигата на нациите, като се наложиха вчера над Канада с 3:1 гейма.

"Трикольорите" са десети във временното класиране с 8 точки (3 победи, 2 загуби), Словения е на четвърта позиция с 9 точки (4 победи, 1 загуба).