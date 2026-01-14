България постигна втора победа на европейската квалификация за жени под 18 години

България постигна втора победа в европейската квалификация по волейбол за жени под 18 години. Българките надиграха Черна гора с 3:1 (21:25, 25:15, 25:23, 25:9) в зала „Христо Ботев“. Двубоят беше доста по-труден в сравнение с първия срещу Косово. Дори се наложи младите състезателки да покажат характер, за да оцелеят в третата част.

Първият гейм започна равностойно. Българките първи взеха две точки аванс за 3:1, но той веднага беше стопен. Съперниците започнаха да редят успешни атаки и така продължи до 9:9. След това Черна гора успя да натрупа по-солиден аванс – 14:10. Резултатът предизвика първи таймаут на Атанас Петров. След него българките намалиха пасива си до 14:16, а изравняването дойде с ас на Вяра Иванова – 17:17. За съжаление този факт подейства по-добре за черногорките. Те направиха три поредни точки и поведоха с 20:17. Второто прекъсване на Петров отново свърши работа и намалихме до 19:20. Отново стартира кратка размяна на точки, но ни трябваше пробив. Състезателките на Босна и Херцеговина издържаха на напрежението и затвориха частта с 25:21.

През втория гейм нещата се преобърнаха напълно. България започна много силно и поведе с 4:0. Едно прекъсване на черногорския треньор помогна за единствения момент, който съперникът се доближи само на точка. След това изцяло диктовката беше на българките. Те минимизираха грешките си, а блокадата работеше безотказно. Преднината непрекъснато се увеличаваше, а при 23:13 стана двуцифрена. Тогава вече интрига в гейма липсваше. Краят му дойде при 25:15.

Третата част започна огледално на първата. Двата отбора си разменяха точки и стигнаха до 7:7. Черна гора натрупа аванс до 10:7 и успешно започна да го поддържа. Когато пасивът на България стана 9:13, Петров поиска прекъсване. Таймаутът обаче не помогна. Преднината на съперника стана 16:10. Тогава българките се съвзеха и направиха четири поредни точки, две от които с ас. Черногорките още веднъж увеличиха аванса си, но този път българките го свалиха до 1 точка – 18:19. Подобно на първата част беше време за игра на нерви. Равенството дойде при 20:20. Този път обаче българките показаха много по-здрави нерви. Стигнаха до геймбол при 24:23 и веднага го спечелиха.

Постигнали обрата, българките нямаха никакво намерение да дават инициативата. Четвъртият гейм се превърна в лекция. От рано поведоха с 6:1 и преднината им достигна до 10:2. Всички българки излъчваха самочувствие. До края мач реално нямаше. Гардът на съперника падна, а точките се нижеха една след друга. Преднината стана внушителна - 20:5. За статистиката последната част в мача завърши 25:9.

В четвъртък, 15 януари, е третият мач в групата срещу Гърция, която победи Косово с 3:0. Срещата отново е в зала „Христо Ботев“ от 17,30 часа.