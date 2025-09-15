БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Почина отец Иван от Нови хан
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Образователният министър: Трябва да засилим...
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
България се изкачи с три места в световната ранглиста след победите над Германия и Словения

Спорт
Волейболните национали вече са 12-и в света.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Националният отбор на България вече е на 12-о място в световната ранглиста по волейбол, като започна на 15-а позиция преди старта на световното първенство във Филипините. Победите над Германия и Словения, които са пред тима в подреждането донесоха над 29 точки на тима на Джанлоренцо Бленджини, който по този начин изпревари отборите на Иран, Сърбия и Турция, които бяха с по-предни позиции.

Чистият успех срещу Германия донесе на българския тим 16,65 точки, а петгеймовата победа над Словения - 12,65 точки. Така с актив от 232,19 България вече не е далеч от челната десетка, като в момента изостава с 14 точки от Куба и с 21 от Германия, което може се промени още до края на турнира.

В световното ранглиста води тимът на Полша пред отборите на Италия, Бразилия и Франция.

