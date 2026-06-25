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България се разходи по ръба на бръснача и претърпя разочарование

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Селекцията на Джанлоренцо Бленджини изпусна словенците в Лигата на нациите.

словения българия лига нациите
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Българският национален отбор пропусна златна възможност да добави още един успех на своята сметка в Лигата на нациите. Действащите световни вицешампиони отстъпиха драматично пред Словения с 2:3 (25:19, 21:25, 25:17, 24:26, 6:15) в среща от Група 6 във втората седмица, изиграна в "Стожице Арена", Любляна.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини може да съжалява, тъй като в края на четвъртия гейм докосваше успеха, повеждайки с 4 точки и 2:1 в общия резултат, но окриленият състав на Фабио Соли се измъкна от тежка ситуация и прати мача в пети. В заключителната фаза българите се пропукаха и словенците не се поколебаха да сложат точка на спора за две поред в турнира.

Това се оказа достатъчно за "лъвовете" да се смъкнат до 11-то място във временното класиране с три победи, три загуби и 9 точки. От своя страна "драконите" се намират на третата позиция с пет успеха, едно поражение и 11 точки. На 27 юни (събота) България ще се опита да се върне на правия път срещу Канада, докато Словения ще спори с Бразилия.


Българите имаха какво да предложат от гледна точка в атака и на сервис, за да вземат ранна преднина от 3 точки. Домакините подобриха посрещането и често стопяваха изоставането си само до точка. Впоследствие словенците демонстрираха стабилност и на блок, а това доведе до пълен обрат при 16:15. Гостите реагираха чрез добри взаимодействия през центъра и на начален удар, което за отрицателно време върна тяхната преднина, която продължи да расте за 25:19 в тяхна полза за край на откриващия гейм.

„Драконите“ потеглиха силно във втората част, като подобрението на сервис доведе и до разлика от 4 точки. „Лъвовете“ върнаха жеста и равенството отново светна на таблото. Словенският отбор обаче демонстрира и аргументи на блок по пътя към аванс от 5 точки. „Трикольорите“ за пореден път намериха сили да се върнат с помощта на няколко бомбени сервиса, стопявайки изоставането си само до 2 точки на няколко пъти. Все пак домакините сложиха край след 25:21, изравнявайки резултата.

Българският тим успя да си създаде предимство на старта на третия гейм. Постепенно играта на блок също влезе в употреба, а отличното сервиране доведе до актив от 6 точки за гостите. Словенците се намираха в нокдаун и все по-често грешаха, което отвори пътя на българите към разлика от 8 точки и спечелването на частта с 25:17.

Стартът на третата част бе белязан от мощни атаки и чести равенства. Смяната на водачеството също бе факт след няколко бомбени начални удара. „Лъвовете“ извлякоха повече ползи на този елемент, като не забравиха какво могат и на блок, за да се откъснат с 4 точки напред. „Драконите“ напомниха за себе си на посрещане и обратът бе факт при 22:21. Последваха няколко равенства, но словенският отбор се пребори за 26:24.

Началото на петия заключителен гейм мина под знака на равенството. Домакините не трепнаха в следващите разигравания и отвориха аванс от 6 точки, като той дойде след страхотно изпълнение на сервис. „Трикольорите“ изглеждаха разколебани и това утежни тяхната ситуация, което предостави възможността на словенците да убият надеждите им след 15:6.

Както по традиция, Александър Николов попадна под светлините на прожекторите, този път с 28 точки. Аспарух Аспарухов заби 13, Мартин Атанасов реализира 11.

Ник Муянович бе над всички за победителите със 17 точки. Рок Можич има 15, Тончек Щерн приключи с 13.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #национален отбор на Словения по волейбол за мъже #Български национален отбор по волейбол за мъже

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